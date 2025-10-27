الجيش الصومالي يعلن مقتل قائد بارز في مليشيا الشباب

أعلن الجيش الصومالي، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، تنفيذ غارة جوية ناجحة استهدفت، يوم السادس والعشرين من أكتوبر الجاري، أحد معاقل مليشيات الشباب الإرهابية في مدينة بؤالي بمحافظة جوبا الوسطى، وأسفرت عن مقتل القيادي البارز في التنظيم محمود عبدي حمود، الملقب بـ"جعفر غوري".



وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن الإرهابي جعفر غوري يُعد من مؤسسي مليشيات الشباب، وكان مقربًا من القائدين الإرهابيين أحمد ديريه وأحمد عبدي غوذني الذي قُتل في غارة جوية سابقة، كما شغل مناصب قيادية عدة داخل التنظيم، من بينها رئيس الأمن الخارجي ورئيس أمن قادة المليشيات ورئيس شؤون المراقبة.



أوضحت الوكالة أن غوري لعب دورًا محوريًا في تمويل وتأسيس التنظيم خلال مراحله الأولى، باستخدام أموال مسروقة من شركة إثيوبية بالتعاون مع القائد السابق أحمد عبدي غوذني.



وأكدت الحكومة الصومالية أن العملية تعكس مستوى التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين في مكافحة الإرهاب، مشددة على استمرار العمليات العسكرية الهادفة إلى القضاء على فلول الجماعات الإرهابية وتحرير البلاد بشكل كامل، بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعب الصومالي.