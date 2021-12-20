عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

دينية الشيوخ:وزير الأوقاف يقوم بجهود غير مسبوقة في بناء وتطوير العمل الدعوي

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أشاد د. يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ بجهود وزير الأوقاف في الدعوة وفي خدمة الوطن والمجتمع ، مؤكدًا أنه يقوم بجهود غير مسبوقة في بناء وتطوير العمل الدعوي وتجديد الخطاب الديني.

جاء ذلك خلال جلسة لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ اليوم الاثنين ، بحضور أ.د شوقي علام مفتي الجمهورية ، ود. نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ، ود.هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني ، والشيخ نور الدين عبد الوارث رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وخلال الجلسة أكد  د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن القرآن الكريم معطاء إلى يوم القيامة ولا تنقضي عجائبه ، ولا بد لكل جيل من بصمة في فهم معاني كتاب الله (عز وجل)، مؤكدًا حرص المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على طباعة المنتخب في تفسير القرآن الكريم، والذي أعد بواسطة أساتذة متخصصين ، كما تمت ترجمته إلى أكثر من لغة بواسطة أساتذة من كلية اللغات والترجمة ، وتم الانتهاء حاليًا من ترجمته إلى اللغة اليونانية والآن في مرحلة الإعداد للنشر ، كما أن هناك فريقًا يقوم بترجمته إلى لغة الهوسا ، وهناك إقبال كبير جدًا على شراء المنتخب سواء باللغة العربية أو الطبعات المترجمة ، وقد حققنا إجمالي مبيعات لإصداراتنا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام تجاوزت مليون جنيه بخلاف إهداء عشرات المكتبات  إلى مختلف دول العالم .

البحوث الإسلامية الأوقاف مفتى الجمهورية القران الكريم مجمع البحوث الاسلامية

ترشيحاتنا

ثلاث خطوات تساعدك على تقليل تناول السكر.. خبيرة تغذية توضح

تجديد الخطاب الديني.. مفتي الجمهورية: الرئيس السيسي حقق التوازن المجتمعي

أنا أهلاوية.. رانيا يوسف: أحب ارتداء المايوهات والشورتات وياسمين رئيس نرفوزة.. فيديو

العامري فاروق يشكو من تجاهل مجلس الأهلي بعد رفع مقعده من الاجتماعات.. تفاصيل

الصحة: تسجيل 903 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و49 حالة وفاة

الخطيب يرفض طلب موسيماني بقطع إعارة عبد المنعم من فيوتشر لهذا السبب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بأوامر الكاف .. استبعاد 10 لاعبين من منتخب مصر قبل الأمم الأفريقية

مخلوق عجيب.. عجل بهيئة مخيفة يرعب أهل قرية

الأرصاد تزف خبرا سارا لمواطني القاهرة .. تفاصيل

طارق الأدور يكشف سبب استبعاد كيروش لـ طارق حامد وحسين الشحات

بعد إقامة أمم أفريقيا في موعدها..رسالة نارية من أحمد موسى لـ كيروش

وفاة طفل تعرض لصعق عمود إنارة بسبب الأمطار

الانتصار علي كورونا.. نبأ سار من الصحة العالمية بشأن متحور أوميكرون

مرفوضة.. أحمد موسى: دولة أجنبية ستصدر بيانات ضد أحكام القضاء المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

واحنا صغيرين كنا بنتحدف بالطوب.. لماذا رفض العراقيون «محمد رمضان» ورفضوا حفل بغداد

بعد نجاح حكاية التوحد في «إلا أنا».. 8 مشاهير هزموا المرض ووصلوا للعالمية

أجواء مرح.. أبطال "تماسيح النيل" يصورون أفيشات الفيلم | صور

أبطال حكاية "حتة من القمر" ومسرحية "سالب واحد" في ضيافة منى الشاذلي

فيديو

ارحموني أنا وحيدة أهلي.. تفاصيل محاكمة حنين حسام فتاة التيك توك

مش طالبة غير رحمة حضرتك.. شاهد حنين حسام أمام القاضي أثناء محاكمتها

حياتى كأم.. روبى تقدم فيلما قريب من شخصيتها | فيديو

الحزن يجتاح طنطا.. تشييع جثمان الطفل "حسام" ضحية الأمطار| شاهد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ