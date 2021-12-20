دينية الشيوخ:وزير الأوقاف يقوم بجهود غير مسبوقة في بناء وتطوير العمل الدعوي

أشاد د. يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ بجهود وزير الأوقاف في الدعوة وفي خدمة الوطن والمجتمع ، مؤكدًا أنه يقوم بجهود غير مسبوقة في بناء وتطوير العمل الدعوي وتجديد الخطاب الديني.

جاء ذلك خلال جلسة لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ اليوم الاثنين ، بحضور أ.د شوقي علام مفتي الجمهورية ، ود. نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ، ود.هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني ، والشيخ نور الدين عبد الوارث رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وخلال الجلسة أكد د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن القرآن الكريم معطاء إلى يوم القيامة ولا تنقضي عجائبه ، ولا بد لكل جيل من بصمة في فهم معاني كتاب الله (عز وجل)، مؤكدًا حرص المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على طباعة المنتخب في تفسير القرآن الكريم، والذي أعد بواسطة أساتذة متخصصين ، كما تمت ترجمته إلى أكثر من لغة بواسطة أساتذة من كلية اللغات والترجمة ، وتم الانتهاء حاليًا من ترجمته إلى اللغة اليونانية والآن في مرحلة الإعداد للنشر ، كما أن هناك فريقًا يقوم بترجمته إلى لغة الهوسا ، وهناك إقبال كبير جدًا على شراء المنتخب سواء باللغة العربية أو الطبعات المترجمة ، وقد حققنا إجمالي مبيعات لإصداراتنا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام تجاوزت مليون جنيه بخلاف إهداء عشرات المكتبات إلى مختلف دول العالم .