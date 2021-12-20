تفاصيل حفل كايروكي في ZED بارك

بعد النجاح الكبير الذي لاقاه حفل الفنان الكوميدي الكبير راسل بيترز، الذي أقيم في ZED بارك الشيخ زايد الأسبوع الماضي. تستعد إحدى شركات مجال التطوير العقاري، لاستضافة فريق الروك المصري، كايروكي.

وكان الممثل الكوميدي والممثل والمنتج الكندي قد قدم أداء فريدا، في الحفلتين اللاتي تم تنظيمهم ضمن فعاليات مهرجان ZED الشتوي يومي ١٧ و١٨ ديسمبر، كجزء من جولة بيترز العالمية التي تأتي تحت شعار "عش عمرك". ولاقت حفلات بيترز نجاحا واسعا وحضورا كبيرا من جهور متنوع، جاء من كافة المدن المصرية.

من المقرر أن يقدم كايروكي، وعلى رأسهم مغنيهم الأساسي أمير عيد، حفلهم في زد بارك، للعام الثاني على التوالي، يوم ٢٣ ديسمبر الجاري. ويقدم كايروكي لجمهوره والحضور في ZED بارك ليلة مليئة بموسيقى الروك والفن المستقل، يغنيها مجموعة من أهم الأصوات على الساحة الفنية المصرية.

وقدم مهرجان ZED الشتوي لزواره عددا كبيرا من الفعاليات والأنشطة، بالإضافة إلى العروض الموسيقية، بما في ذلك العجلة الدوارة الشهيرة، والألعاب الكرنفالية، والاستعراضات، وتشكيلة واسعة من الألعاب، التي تناسب كافة أعضاء الأسرة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المطاعم، كل ذلك في قلب ZED بارك.