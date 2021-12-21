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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

معلومات لا تعرفها عن سن اليأس.. وكيف يمكن التعامل مع أعراضه

طرق للتعامل مع أعراض
طرق للتعامل مع أعراض سن اليأس

يعتبر سن اليأس هو الوقت التي تنقطع فيها الدورة الشهرية للمرأة، ويتم تشخيصه سن اليأس بعد مرور 12 شهرًا دون الدورة الشهرية، يمكن أن يحدث انقطاع الطمث في الأربعينيات أو الخمسينيات من العمر ، لكن متوسط ​​العمر هو 51 في الولايات المتحدة.

 

طرق للتعامل مع أعراض سن اليأس 



ويعتبر انقطاع الطمث هو عملية بيولوجية طبيعية، ولكن في الغالب يصاحبه بعض الأعراض الجسدية السيئة و المؤرقة للمرأة، مثل: الهبات الساخنة والأعراض العاطفية لانقطاع الطمث، ومشاكل النوم، وتقلل من طاقتك أو تؤثر على صحتك العاطفية، وبالرغم من ذلك هناك العديد من العلاجات الفعالة المتاحة التي تساهم في تعديل نمط الحياة وهو العلاج الهرموني.
 

أعراض وعلامات مبكرة لـ هشاشة العظام للمرأة بعد سن اليأس

طول الدورة الشهرية قبل سن اليأس يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي


ويمكن أن تؤثر أعراض انقطاع الطمث وسن اليأس سلبًا على حياة المرأة اليومية ، مما قد يجعلها تشعر بأنها بحاجة إلى الدعم والرعاية الذاتية والعلاجات الطبية التي يمكن أن تساعدك على فهم وإدارة الأعراض بشكل أفضل، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية .

ويقول الدكتور عليم قريشي ، قائد عيادة الصحة والطبيب العام في لندن ، "عندما تقلب مستويات هرمون الاستروجين وتنخفض خلال فترة ما قبل انقطاع الطمث وسن اليأس ، يمكن أن يكون لها تأثيرات في جميع أنحاء جسم المرأة، بما في ذلك الدماغ والأمعاء والعضلات والمفاصل ، ولهذا السبب يمكن لأعراض سن اليأس أن تكون مختلفة جدًا وواسعة النطاق.

وأضاف قريشي، انه بصرف النظر عن الأعراض الأكثر شهرة مثل الهبات الساخنة والتعرق الليلي وضباب الدماغ ، قد تعاني بعض النساء أيضًا من القلق ونوبات البرد، وحكة الجلد بشكل مستمر، بالإضافة إلى آلام المفاصل ، وحرقان في الفم ، ومشاعر الغضب ، والانتفاخ ، وخفقان القلب .

وتابع قريشي، أنه  في حين أن الهبات الساخنة من أعراض انقطاع الطمث الشائعة التي سمع عنها معظم النساء، فقد تجدين نفسكِ تعانين من الهبات الباردة أيضًا، هذه تبدو وكأنها قشعريرة مفاجئة تأتي في الليل أو أثناء النهار، ويعود الأمر كله إلى الهرمونات المتقلبة التي تؤثر على منظم درجة حرارة الدماغ . 

 

طرق للتعامل مع أعراض سن اليأس 


وأوضح قريشي،  يمكن أن يساعد العلاج التعويضي بالهرمونات في إدارة أعراض انقطاع الطمث الساخنة والباردة عن طريق استبدال مستويات هرمون الاستروجين الطبيعية بأخرى صناعية، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من نصائح المساعدة الذاتية السهلة التي يمكنك اتباعها لتخفيف أعراض انقطاع الطمث، وتشمل :

1- تجنب الكحوليات والكافيين والأطعمة الحارة التي قد تسبب الهبات الساخنة .

2- تجنب وضع أغطية كثيرة على الفراش إذا كنت تعاني من التعرق الليلي والهبات الباردة.

3- إختيار الملابس القطنية الفضفاضة .

وأكد قريشي، ان المرأة في سن اليأس تشعر بالغضب من أبسط الأشياء؛ حيث أظهرت الأبحاث أن العصبية الشديدة من أكثر أعراض ما بعد انقطاع الطمث وسن اليأس لما يصل إلى 70٪ من النساء، ويمكن أن تساعد كيفية فهم إدارة التوتر، وممارسة رياضة الاسترخاء للمساعدة في إدارة حالتك المزاجية.

وأفاد قريشي، أنه  يلعب الإستروجين دورًا مهمًا في إنتاج السيروتونين ، والذي يُعرف غالبًا باسم "هرمون السعادة" الذي يساعد على التحكم في مزاجك ، لذلك مع انخفاض المستويات، يصبح من الصعب التحكم في العواطف. إذا كنت تعاني أيضًا من أعراض مثل القلق أو الاكتئاب ، فيجب التحدث مع طبيبك؛ حيث يمكن أن يساعد العلاج التعويضي بالهرمونات في السيطرة على الاكتئاب الذي يحدث في سن اليأس.

وأشار قريشي ، إلى أنه يتسبب انقطاع الطمث في حدوث الحكة ، ليلاً أو نهارًا ، في أي مكان من الجسم ، وذلك بفضل انخفاض الكولاجين المعزز للجلد  بسبب انخفاض هرمون الاستروجين، وينتج عن هذا بشرة أنحف وجافة وأكثر عرضة للحكة وقد تصبح أكثر حساسية للصابون والمنظفات، ويمكن علاجها باستخدام المرطبات ومضادات الهيستامين.

وأضاف قريشي، بأنه يكون انخفاض مستويات هرمون الاستروجين هو السبب في تسيب وآلام المفاصل خلال سن اليأس، لذا يمكن التخلص من الوزن الزائد أن يعالج آلام العضلات والعظام ، لذلك من الجيد أن تقوم تدريجياً بممارسة التمارين الخفيفة وفقدان بعض الوزن الزائد، وثبت أن العلاج التعويضي بالهرمونات يساعد في تقليل أعراض هشاشة العظام وتطورها أثناء انقطاع الطمث 

سن اليأس أعراض سن اليأس الدورة الشهرية انقطاع الطمث هرمون الأستروجين

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