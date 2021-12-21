التحويل للتحقيق.. مريض يفترش الأرض بعد إجراء عملية بمستشفى الضبعة.. والصحة ترد

كشفت مديرية الصحة بمطروح حقيقة الصور المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بوك لمريض ملقي على الأرض داخل مستشفى الضبعة بعد خروجه من غرفة العمليات لعدم وجود غرفة خارجية لنقل المريض إليها.

أصدرت مديرية الصحة بيان على صفحتها الرسمية بشأن الصورة المتداولة علي مواقع التواصل الاجتماعي المريض بعد خروجه من غرفة العمليات عملية استخراج جسم غريب بالقفص الصدرى من الجهة اليمنى ودخوله إلى قسم الداخلى بالمستشفى للمتابعه حجره رقم ١٠٦ بالدور الأول.



قام المرافقون بعدها بإخراج المريض بالبطانية ووضعه فى طرقة قسم الداخلى وتصويره بهذا الوضع والمريض كان فى كامل وعيه وذلك بعد العملية بأكثر من ٣ ساعات والصور توضح ذلك .وضع المريض بهذا الشكل ووضع قدما فوق قدم والمرافق على باب الغرفه كما موضح في الصورة.



وأضاف البيان أن ضابط الأمن عندما شاهد ذلك هرول إلى المريض وقام بإدخاله إلى غرفته والتحفظ على من قام بالتصوير وتم استدعاء قسم الشرطة وتم تدخل بعض أفراد الأمن أقارب الحالة وقدموا اعتذارهم لإدارة المستشفى وتم قبول الاعتذار وتلقت الحالة كامل رعايتها بالمستشفى وتم خروج الحالة متابعة بالعيادات الخارجية.



كما أوضح البيان توجيه الدكتور محمد علي المتولي وكيل وزارة الصحة بمطروح بتحويل الموضوع للتحقيق مع مدير المستشفي والطاقم الطبي حيث أنه لا مساس بحق المريض.