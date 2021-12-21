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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامي عاشور رفقة أصالة من داخل الطائرة: بحب فنها

صدى البلد

شارك المطرب رامي عاشور صورة جديدة في أحدث ظهور على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، رفقة المطربة أصالة من داخل الطائرة.

 

وعلق: “سعيد للقائك على الطائرة، دوما محب لفنك وقدراتك وتفاصيل صوتك المميزة”. 

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جيلان علاء رفقة رامي عاشور وعمرو وهبة في أحدث ظهور على إنستجرام

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أصالة تروج لحفل رأس السنة وتشيد بالسعودية: قائدة في العطاء وسباقة بالإبهار

وكشف المطرب رامي عاشور خلال ندوته في موقع صدى البلد عن حقيقه تقديمه أغنية في مهرجان الجونة  في الدورة الماضية .

 

وقال رامي عاشور :" نفسي أعمل حاجة هناك .. بس لما احس اني قادر اقدم أغنية  لها معني وتليق بالمكان والاجواء والناس المتواجدة ؛  مينفعش اقول اي حاجه بتبقي مسئولية كبيرة ولازم يكون فيها رسالة" .

 

تابع :" كان فيه  أغنية بالفعل  لمهرجان الجونة في الدورة الماضية كنت ساتعاون فيها  مع تامر حبيب ولكن الوقت لم يسعفنا وقررنا تأجيلها".

 

وقال رامي عاشور :" فكرة التمثيل في الوقت الحالي صعبة للغاية .. فأنا منشغل حاليا بتدريب الاسكواش وتحضير أغاني لي ".

 

أضاف :" أنا عندي تناقض في شخصيتي؛ وهي  انني من الممكن أن أقوم بكثير من الأشياء وفي الوقت ذاته أفضل التركيز في شيء واحد علشان اقدر اقدمها بطريقة مميزة ".

 

تابع :" مش عاوز اقفل باب التمثيل لأني شايف انه مش صعب  .. وهو له ناسه وحاسس اني لو دخلت فيه مش هتكون حاجة صعبة ولكن هكون خائف أن حاجة تأثر علي شغلي في المزيكا لأنها أهم حاجة في حياتي".

أصالة أحدث ظهور حفل رأس السنة الاسكواش رامي عاشور المطرب رامي عاشور

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