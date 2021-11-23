جيلان علاء رفقة رامي عاشور وعمرو وهبة في أحدث ظهور على إنستجرام

شاركت الفنانة جيلان علاء صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت رفقة المطرب رامي عاشور والفنان عمرو وهبة من احتفالية عيد ميلاد، ووجهت لهم رسالة حب، وكتبت: “بحبكوا❤️ ”

مسلسل الآنسة فرح

ومن جانب آخر، أعربت الفنانة جيهان علاء لعدسة " صدى البلد" ، عن سعادتها بالمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل الأنسة فرح، والذي حقق الجزء الأول منه نجاحا كبيرا، وعن مشاركتها في مسلسل “حلوة الدنيا سكر” بطولة هنا الزاهد والمنتظر عرضه في رمضان 2021، أشارت جيهان علاء إلى أنها تقدم في المسلسل دور تراجيدي وهو دور جديد عليها وبعيد عن شخصيتها.

وقدمت الممثلة الشابة جيلان علاء، مسلسل نوفل نجمة شباك، ويشاركها بطوله المسلسل الفنان أمجد الشرقاوى وتقدم جيلان 30 حلقه كوميديه يوميًا على محطات الراديو شعبى FM وميجا FM وراديو هيتس ونغم FM خلال شهر رمضان الكريم السابق.

وقصة المسلسل جيلان علاء "نجمة" وتجسد دور عفريته تفشل فى تحقيق أمنيات نوفل والذى يجسده أمجد الشرقاوى.

يذكر أن جيلان علاء قامت بعمل مسلسلين من قبل من خلال الراديو فى شهر رمضان، وتقدمت جيلان علاء وأمجد الشرقاوى بالشكر لطارق أبوالسعود المدير التنفيذى لشركة راديو النيل لمنحهم فرصة أول بطولة لجيلان وأمجد من خلال المسلسل وتجسيد دويتو ناجح مابين جيلان علاء وأمجد الشرقاوى.

مسلسل الآنسة فرح

وكان انتهى الجزء الثالث من مسلسل “الآنسة فرح” على عكس جميع التوقعات، حيث استطاعت الشرطة أخيرًا القبض على عاصي الغول – ميريام، بعدما أدعى شادي أنه مريض بالسرطان، ليجبرها على العودة إلى الفندق، وقررت ميريما الاعتراف بكل شيء للشرطة ولكن تحت شرط واحد فقط، وهو تعيين حراسة شخصية على سجنها للأبد، حتى تتجنب ما حدث لجيهان ويتم قتلها في السجن.

كما انقلبت علياء على شادي بسبب تعنيفه لها، وقررت طرده من الفندق نهائيًا، وذلك بعدما اتحدت مع أنيسة التي تمتلك وصية كمال وهدان، والذي حرم فيها شادي من كل شيء بسبب كونه ليس ابنه، كما تمكنت أنيسة من استدراج نادين إلى غرفة شادي وهددتها بالسلاح بسبب الرسالة التي أرسلتها لسمير بصوتها وطريقتها، والتي جعلت الشرطة تشتبه في أنيسة طوال هذه الفترة.

أما ديدا وماجد فأخيرًا تزوجا رغم الظروف الجوية الصعبة، ورغم أنه اكتشف زوجته القديمة حامل في طفلة، ولكن قاما بعمل حفل الزواج بفندق شادي وهدان، وقد ألقت فرح كلمتها تعبيرًا عن سعادتها بزواجهما.

وانتهت الحلقة على ظهور آدم، أول حب في حياة فرح، والشخص الذي تركها، فقط أثناء قراءتها لجواب طارق، وجدته أمامها.

ويتصدر بطولة المسلسل النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، هبة عبد العزيز وجيلان علاء، وقد حصد جزأيه الأول والثاني لعديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية كما تصدر مؤشر البحث جوجل خلال فترة عرضه.