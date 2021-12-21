21 ديسمبر .. رسميا بدء فصل الشتاء اليوم

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية بداية فصل الشتاء رسميا، حيث أن الانقلاب الشتوي بتوقيت القاهرة اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر لتكون أول أيام فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، وهو أقصر يوم من عام 2021 في نصف الكرة الشمالي.

وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد، إن اليوم الثلاثاء تصل فيه رحلة الشمس السنوية (الظاهرية) عبر دائرة البروج إلى أقصى نقطة جنوبيًا في السماء، في كوكبة الجدي عند ميل 23.5 درجة جنوبًا.

وأشار إلى أنه في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، تكون الشمس فوق الأفق لفترة أطول من أي يوم آخر من أيام السنة وهو اليوم الأول من الصيف.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر أول أيام الشتاء

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، أول أيام فصل الشتاء طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وبالنسبة للظواهر الجوية، في أول أيام فصل الشتاء فهناك فرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

حالة الطقس الآن

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر؛ فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 16 08

الإسكندرية 17 10

وادي النطرون 17 11

طنطا 17 10

شبين الكوم 18 10

دمنهور 17 10

بلطيم 17 11

مطروح 17 10

السلوم 16 11

سيوة 16 05

بورسعيد 18 10

دمياط 18 11

الزقازيق 17 10

المنصورة 17 11

الإسماعيلية 18 11

السويس 18 12

العريش 19 12

رفح 19 12

رأس سدر 18 13

نخل 17 07

نويبع 19 17

طابا 18 12

كاترين 12 05

الطور 19 14

شرم الشيخ 21 13

الغردقة 21 13

مرسى علم 22 15

الفيوم 17 08

بني سويف 17 08

المنيا 18 07

أسيوط 18 06

سوهاج 19 07

قنا 18 10

الأقصر 19 10

أسوان 19 11

ادفو 19 11

أبوسمبل 21 11

الوادي الجديد 19 09

شلاتين 23 12

أبو رماد 22 14

حلايب 23 13

رأس حدربة 27 14

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 28 19

المدينة 22 10

الرياض 25 11

المنامة 25 19

أبوظبي 28 19

الدوحة 29 20

الكويت 21 09

دمشق 12 06

بيروت 18 14

عمان 09 06

القدس 10 07

غزة 16 11

بغداد 17 07

مسقط 26 22

صنعاء 25 08

الخرطوم 28 16

طرابلس 16 08

تونس 16 07

الجزائر 17 08

الرباط 24 14

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 01 06-

إسطنبول 07 01-

إسلام آباد 17 07

نيودلهي 22 08

جاكرتا 29 24

بكين 09 04-

كوالالمبور 32 24

طوكيو 13 05

أثينا 10 04

روما 14 05

باريس 05 04-

مدريد 15 07

برلين 02 01-

لندن 06 01

مونتريال 04- 05-

موسكو 15- 22-

نيويورك 07 02

واشنطن 09 02

نواكشوط 29 18

أديس أبابا 24 09