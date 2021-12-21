في موسمه.. اليوسفي يتربع عرش ثمار الشتاء |صور

مع دخول موسم الشتاء، لا يستغنى الناس عن فواكهة هذا الفصل المميزة، أشهرها الحمضيات كالبرتقال واليوسفي، وتبدأ المزارع في الحصاد والتوزيع، ليصل إلي الأسواق ويقبل الجمهور على شرائه.

ورصدت عدسة صدى البلد موسم حصاد اليوسفي، من ترعة المنصورية، ومراحل فرزه وتعبئته، ليصل إلى مرحلة التوزيع.

وتحتوي جميع ثمار الحمضيات تقريبًا على نسبة عالية من فيتامين سي يزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء ، والتي تعتبر أساسية في مكافحة العدوى وتقوية المناعة ومقاومة نزلات البرد.

قال خبراء التغذية وفقا لدراسة جديدة، أن اليوسفي فاكهة مليئة بفيتامين سي - فهي توفر ما يصل إلى 80٪ من المدخول اليومي من هذا الفيتامين.

بالإضافة إلى ذلك، أن اليوسفي غني بفيتامينات ب والكالسيوم والمغنيسيوم والزنك والبوتاسيوم، كما أنها تحفز وظائف المخ وتساهم في تحسين الذاكرة، ويمكن التعرف عليها من خلال رائحتها اللطيفة وطعمها المنعش.

ولكن بالرغم من فوائد اليوسفي المذهلة، حذر الخبراء من الاكثار من تناوله، وأن الجرعة اليومية الموصى بها من هذه الفاكهة تصل إلى سبع قطع فقط أي واحدة من اليوسفي فقط.

حصاد اليوسفي من ترعة المنصورية

81382d15-ca4a-4b17-a6d8-89a850159ccc

9b63ec37-aa30-4bac-ba8a-ccd4585a1216

13c1d2dc-e6aa-4c01-a23a-dd5a5a6ef9d5

4acfe6d0-c44c-4675-adfc-248b3518c6d4