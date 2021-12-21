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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

في موسمه.. اليوسفي يتربع عرش ثمار الشتاء |صور

صدى البلد

مع دخول موسم الشتاء، لا يستغنى الناس عن فواكهة هذا الفصل المميزة، أشهرها الحمضيات كالبرتقال واليوسفي، وتبدأ المزارع في الحصاد والتوزيع، ليصل إلي الأسواق ويقبل الجمهور على شرائه.

ورصدت عدسة صدى البلد موسم حصاد اليوسفي، من ترعة المنصورية، ومراحل فرزه وتعبئته، ليصل إلى مرحلة التوزيع.

وتحتوي جميع ثمار الحمضيات تقريبًا على نسبة عالية من فيتامين سي  يزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء ، والتي تعتبر أساسية في مكافحة العدوى وتقوية المناعة ومقاومة نزلات البرد.

قال خبراء التغذية وفقا لدراسة جديدة، أن اليوسفي فاكهة مليئة بفيتامين سي - فهي توفر ما يصل إلى 80٪ من المدخول اليومي من هذا الفيتامين.

بالإضافة إلى ذلك، أن اليوسفي غني بفيتامينات ب والكالسيوم والمغنيسيوم والزنك والبوتاسيوم، كما أنها تحفز وظائف المخ وتساهم في تحسين الذاكرة، ويمكن التعرف عليها من خلال رائحتها اللطيفة وطعمها المنعش.

ولكن بالرغم من فوائد اليوسفي المذهلة، حذر الخبراء من الاكثار من تناوله، وأن الجرعة اليومية الموصى بها من هذه الفاكهة تصل إلى سبع قطع فقط أي واحدة من اليوسفي فقط.

حصاد اليوسفي من ترعة المنصورية

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فيتامين سي نزلات البرد تقوية المناعة اليوسفى الشتاء ترعة المنصورية ثمار الحمضيات موسم حصاد

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