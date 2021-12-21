إعادة فتح بوغاز الإسكندرية والدخيلة بعد استقرار الأحوال الجومائية

أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية إعادة فتح البوغاز في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء الموافق ١٦/١٢/٢٠٢١، بعد الاستقرار النسبي للأحوال الجومائية ، حيث عادت حركة الملاحة وتداول البضائع إلى طبيعتها.

ووجه الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، باستمرار متابعة الرصدات الجو مائية تحسبا لأية تقلبات جوية قد تستدعي إعادة غلق البوغاز وذلك حفاظاً على الأرواح والسفن والأرصفة البحرية منعاً لوقوع أية حوادث أو تأثيرات سلبية.

وقد أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جولات مكبرة على مستوي أحياء المحافظة، منذ الصباح الباكر، لمتابعة التعامل مع موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة والثلجية التي تشهدها الإسكندرية، والتأكد من تسيير الحركة المرورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية، واللواء حسام كمال مدير إدارة المرور بالإسكندرية.

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رغم الأمطار الغزيرة.. الإسكندرية: لا تعطل للحركة المرورية

وخلال الجولات؛ تابع المحافظ أعمال كسح وتصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة على مناطق متفرقة من المحافظة، وخاصة بالمناطق الساخنة. مشدداً على تكثيف تمركزات عربات الصرف الصحى والتأكد المستمر من تسيير الحركة المرورية.

وأكد المحافظ أنه رغم الأمطار الغزيرة المصاحبة للثلوج التي تشهدها المحافظة منذ الصباح والتي لم تتوقف حتى الآن إلا أنه لم تشهد الشوارع أي حالة لتعطل الحركة المرورية على مستوى الأحياء.

وأكد محافظ الإسكندرية على رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة علي مستوي الأحياء، موضحاً أنه تم التشديد على رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع المسئولين التنفيذيين بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.