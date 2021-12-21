النشرة الدينية.. مبروك عطية عن اعتزال أدهم النابلسي: الغناء ليس كله حراما.. هل الأمراض عقوبة من الله للعبد؟ هل يحرم الأكل على جنابة؟ النبي يوصي بهذا العمل في البرد الشديد.. ثوابه عظيم عند الله

نشر موقع "صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددًا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، ننشر أبرزها في النشرة الدينية:
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