نشرة اخبار العالم | قرار عاجل من الملك سلمان.. الكويت توجه بيان لـ مصريين.. إسرائيل تحظر السفر لـ10 دول

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الثلاثاء العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

إسرائيل تحظر السفر إلى 10 دول | تعرف عليهم

وافق المشرعون الإسرائيليون، اليوم الثلاثاء، على إضافة 10 دول منها الولايات المتحدة، إلى ”القائمة الحمراء“ التي يمنع السفر إليها، وتشمل أكثر من 50 دولة، مع انتشار المتحوّر أوميكرون من كوفيد-19.

وبحسب ”فرانس برس“، قالت رونيت غال المتحدثة باسم لجنة الدستور والعدالة والقانون بالكنيست: ”وافقت اللجنة أيضا على حظر السفر إلى إيطاليا وبلجيكا وألمانيا والمجر والمغرب والبرتغال وكندا وسويسرا وتركيا، اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء“.

ويطال حظر السفر إلى الولايات المتحدة مئات آلاف الإسرائيليين والمقيمين الذين يحملون الجنسية المزدوجة.

والإثنين، ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ونقلته ”رويترز“، أن وزراء الحكومة وافقوا على فرض الحظر، على أن يدخل حيز التنفيذ الثلاثاء.

وأوضح القرار أنه سيتعين على الإسرائيليين الحصول على إذن خاص للسفر إلى الولايات المتحدة التي أصبحت واحدة من أكثر من 50 دولة لا يمكن للإسرائيليين السفر إليها.

وقال رئيس الوزراء نفتالي بينيت في كلمة بثها التلفزيون، الأحد، إن إسرائيل كسبت بعض الوقت بالتحرك السريع للحد من السفر عند اكتشاف المتحور أوميكرون، الشهر الماضي، لكن أثر هذا التحرك بدأ يتبدد. وتنبأ بزيادة الإصابات في غضون أسابيع قليلة.

السعودية.. خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا يخص القطاع الطبي

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمر ملكي يقضي بتحويل المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، إلى مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة غير هادفة للربح ومملوكة للحكومة، باسم (مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث).

وذكر القرار ان ذلك يأتي كخطوة تمهّد لانطلاق برنامج تحوّل شامل لجعله من أفضل المراكز الصحية في العالم.

وبهذه المناسبة، رفع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض ورئيس مجلس إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، على ما يوليانه من عناية واهتمام بصحة المواطنين والمواطنات والمقيمين على أرض المملكة.

وأكد أن تحويل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث إلى مؤسسة غير هادفة للربح سيكون له أثر في التوسع في الأبحاث وفتح فروع للمستشفى وتقديم خدماته بشكل أكبر.

الكويت .. وزارة الداخلية تبعد مصريين عن البلاد بسبب حزب الله

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن إبعاد وافدين اثنين مصريين عن البلاد للمصلحة العامة بعد التحقيق معهما في قضية دعم حزب الله اللبناني مالياً بحسب ماذكرت صحيفة الراي الكويتية .

وكانت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، قد ذكرت في وقت سابق أنه تم ضبط شخصين أحدهما في محافظة حولي حيث إنه وأثناء استيقافه تبين أنه بحالة غير طبيعية وتم العثور على 3 طلقات نارية وظرف يحتوي على مواد يشتبه بأنها مخدرة بحوزته.

يأتي ذلك ضمن جهود قطاعات وزارة الداخلية الميدانية في ضبط الخارجين عن القانون وتطبيق الإجراءات الفورية للقضاء على ظاهرة العنف والمشاجرات بين الشباب، وفق صحيفة الراي الكويتية.

كما قامت شرطة النجدة في محافظة مبارك الكبير، بضبط حدث بحوزته حبوب لاريكا وعدد من الأسلحة البيضاء، وتم إحالتهما إلى جهة الإختصاص لاتخاذ اللازم بحقهما.

ودعت الإدارة أولياء الأمور إلى توعية أبنائهم بضرورة الابتعاد عن السلوكيات السلبية والمشاجرات والالتزام بالآداب العامة، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين، وحتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.