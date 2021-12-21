ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة.. الأسهم تربح 4.6 مليار جنيه بختام تعاملات الثلاثاء

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وربح رأس المال السوقي نحو 4.6 مليار جنيه، مسجلا مستوى 734.8 مليار جنيه.

ولرتفع مؤشر "EGX30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.37%، ليغلق عند مستوى 11,524.66 نقطة، وارتفع مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.51% ليغلق عند 13,785.79 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX ESG بنسبة 0.92%، ليغلق عند مستوى 1,892.85 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.3%، ليغلق عند مستوى 4,551.53 نقطة.

كما ارتفع مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 1.52%، ليغلق عند مستوى 2,146.61 نقطة، وكذلك ارتفع مؤشر "EGX100" بنحو 1.3%، ليغلق عند مستوى 3,166.7 نقطة.

