مصر تتوج ببطولة السعودية الدولية لكرة اليد

فاز المنتخب الوطني الأول لكرة اليد، على نظيره السعودي بنتيجة 31 - 17، في إطار الجولة الأخيرة من بطولة السعودية الدولية والمقامة خلال الفترة من 16 وحتى 22 ديسمبر الجاري.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم أبناء النيل بنتيجة 16 - 5، قبل أن يوسعوا الفارق خلال أحداث الشوط الثاني.

وكان "الفراعنة" قد فازوا في الجولة الأولى على المنتخب البحريني بنتيجة 30 - 29، ثم حققوا الفوز على المنتخب المغربي بنتيجة 40 - 28.

ليتوج المصريين بلقب البطولة بعد الفوز في الثلاث لقاءات الماضية.

وتضم القائمة التي اختارها الإسباني روبن جارابايا أريناس المدرب المساعد، بالتنسيق مع المدير الفني روبرتو جارسيا باروندو، 19 لاعبا بدون اللاعبين المحترفين.

ومن المقرر أن ينضم اللاعبون المحترفين لمعسكر المنتخب الوطني بداية من 25 ديسمبر الجاري ومعهم المدير الفني الإسباني روبرتو جارسيا باروندو، ويشاركون مع المنتخب بداية من دورة قطر الدولية الودية من 26 إلى 31 ديسمبر.

ويسافر المنتخب للمشاركة في بطولة الدوري الذهبي الودي في فرنسا من 7 إلى 9 يناير بمشاركة منتخبات فرنسا والنرويج والدنمارك.

جدير بالذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد قرر تأجيل كأس الأمم الأفريقية التي كان مقررا إقامتها في المغرب خلال الفترة من 13 وحتى 23 يناير 2022، إلا أن الاتحاد المصري لكرة اليد قرر استكمال معسكر المنتخب حتى نهاية المشاركة في بطولة الدوري الذهبي في فرنسا.