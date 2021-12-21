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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد ساعتين.. السيطرة على حريق مصنع بلاستيك أكتوبر

صدى البلد

نجحت الحماية المدنية في الجيزة، في السيطرة على حريق مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر.

وكانت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، دفعت بـ ١٠ سيارات إطفاء للسيطرة على حريق نشب في مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر.

تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد باشتعال النيران في مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر.

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية في الجيزة بـ ١٠ سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده.

وجار إجراء عمليات التبريد لمنع تجديد الحريق.

الحماية المدنية فى الجيزة الحماية المدنية المنطقة الصناعية حريق مصنع بلاستيك

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