بعد ساعتين.. السيطرة على حريق مصنع بلاستيك أكتوبر

نجحت الحماية المدنية في الجيزة، في السيطرة على حريق مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر.
وكانت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، دفعت بـ ١٠ سيارات إطفاء للسيطرة على حريق نشب في مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر.
تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد باشتعال النيران في مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر.
وعلى الفور دفعت الحماية المدنية في الجيزة بـ ١٠ سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.
وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده.
وجار إجراء عمليات التبريد لمنع تجديد الحريق.