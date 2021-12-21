بعد ساعتين.. السيطرة على حريق مصنع بلاستيك أكتوبر

نجحت الحماية المدنية في الجيزة، في السيطرة على حريق مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر.

وكانت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، دفعت بـ ١٠ سيارات إطفاء للسيطرة على حريق نشب في مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر.

تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد باشتعال النيران في مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر.

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية في الجيزة بـ ١٠ سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده.

وجار إجراء عمليات التبريد لمنع تجديد الحريق.