خالد ميري: الصناعة القاطرة الحقيقية لـ نمو وتقدم الدول

قال الكاتب الصحفى خالد ميري، إن الصناعة هى القاطرة الحقيقية لـ نمو الدول وتقدمها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف ميري، خلال حواره ببرنامج الحقيقة المذاع على قناة إكسترا نيوز، تقديم الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الصناعة تحصل على أولوية من الدولة، والرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاجتماعات الأخيرة يولى اهتماما كبيرا بها.

ولفت إلى أن توافر فرص العمل يعتمد على الاهتمام بالصناعة، وأنها فى مصر تسير بشكل مميز.

وأشار إلى أن البنية الأساسية تخدّم على الصناعة، والرئيس قام بعمل أشياء كثيرة فى البنية الأساسية.

وأوضح أن الرئيس يطالب بأن يكون لدينا صناعة قوية ونقوم بـ نقل التكنولوجيا بشكل حقيقي والحصول على الخبرات من الدول المتقدمة فى مجال الصناعة.