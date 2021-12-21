البورصة اليوم.. الأسهم تربح 4.6 مليون جنيه وخدمات النقل والشحن الأكثر ارتفاعا

سجلت البورصة المصرية أداءً إيجابيا خلال جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع.. وسط استقرار جماعي لمؤشراتها في المنطقة الخضراء بختام تعاملات اليوم بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وبحسب شاشات البورصة في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021، فقد ربح رأس المال السوقي نحو 4.6 مليار جنيه، مسجلا مستوى 734.8 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "EGX30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.37%، ليغلق عند مستوى 11,524.66 نقطة، وارتفع مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.51% ليغلق عند 13,785.79 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX ESG بنسبة 0.92%، ليغلق عند مستوى 1,892.85 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.3%، ليغلق عند مستوى 4,551.53 نقطة.

كما ارتفع مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 1.52%، ليغلق عند مستوى 2,146.61 نقطة، وكذلك ارتفع مؤشر "EGX100" بنحو 1.3%، ليغلق عند مستوى 3,166.7 نقطة.

وفي بداية تعاملات اليوم ، ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 11490 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 2005 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 13730 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 4547 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 2118 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 3132 نقطة.

وارتفع أداء 14 قطاعا بختام تعاملات اليوم على رأسها قطاع خدمات النقل والشحن، فيما احتل المركز الثاني قطاع مواد بناء تلاه قطاع سباحة وترفيه.. وتراجع أداء 3 قطاعات هي: قطاع خدمات مالية غير مصرفية وقطاع بنوك وقطاع طاقة وخدمات مساندة.

ومالت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء ب ٤٣.١ مليون جنيه و٥.٣ مليون جنيه على التوالي وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع ٤٨ مليون جنيه.