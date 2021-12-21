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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

السادس على العالم..مايكروسوفت تكرم طالبا مصريا يفوز بمسابقة التطبيقات الدولية| صور

مايكروسوفت تكرم طالب
مايكروسوفت تكرم طالب مصري فائز بمسابقة التطبيقات الدولية

نجح الطالب المصري محمود الخشت البالغ من العمر 16 عاماً فقط في الفوز بمسابقة مايكروسوفت الدولية بمجال التطبيقات بالرغم من صغر سنه، بعدما نجح في دخول قائمة العشر الأوائل على مستوى العالم للمتميزين في استخدام تطبيقات مايكروسوفت.  

قالت ميرنا عارف مدير عام مايكروسوفت مصر إنه سعيدة للغاية بفوز الطالب المصري محمود الخشت في مسابقة مايكروسوفت، بعدما حصد المركز السادس بمسابقة مايكروسوفت الدولية MOS Microsoft Office Specialist World Championship.

فقررت مايكروسوفت مصر تكريم الطالب محمود في احتفالية أقيمت على شرفه بأحد فنادق مصر الشهيرة، بعدما خاض صاحب الـ 16 عاماً الطالب بمدرسة فوه الثانوية بنين بمحافظة كفر الشيخ منافسة مع مئات المتسابقين من 30 دولة، و انضم لقائمة العشر الأوائل عالمياً.

تحدثت ميرنا عارف عن هدف المسابقة الرئيسي وهو تطوير مهارات طلاب المدارس المصرية، وضرورة تنمية مهارات الطلاب التكنولوجية، من خلال الشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وكافة المؤسسات التعليمية لبناء القدرات الرقمية وفقاُ لرؤية مصر في التحول لمجتمع رقمي متكامل.

 
كما صرح محسن عبد العزيز مدير قطاع تكنولوجيا المعلومات والجودة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني:"تسعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتنمية مواهب الطلاب عبر المسابقات الدولية والمحلية، للارتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب، والهدف من المسابقة التحول لمجتمع رقمي وتنمية مهارات الطلاب التكنولوجية".

أضاف: "فالمسابقة هي الأكبر على مستوى العالم في الحاسب الآلي، والتي تدرب أكثر من 4000 طالب على مستوى الجمهورية في مراكز التطوير التكنولوجي".تم اختيار 5 طلاب ليمثلوا مصر في هذه المسابقة الدولية لأول مرة لمنافسة أكثر من 160 طالباً على مستوى العالم."


أثنت الدكتورة فتحية خيري مدير عام الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مساهمة مسابقة مايكروسوفت الدولية للتطبيقات في تحفيز الإبداع والابتكار عند الطلاب وتنمية قدراتهم للتعامل مع أدوات المستقبل.

 
كما تحدث عمرو المصري رئيس قطاع التعليم في مايكروسوفت مصر عن أهمية التحول الرقمي في مجال التعليم، لتمكين الطلاب المصريين والمعلمين من مواصلة رحلتهم التعليمية لبناء القدرات الرقمية الوطنية، وتنمية رأس المال البشري في مجالات التكنولوجيا من أجل مجتمع رقمي.

جدير بالذكر أن مسابقة مايكروسوفت الدولية في مجال التطبيقات لطلاب المدارس  من سن 13 وحتى 18 عامًا على مستوى العالم في مجالات الحاسب الآلي والتطبيقات، وتقام كل عام في شهر أغسطس بالولايات المتحدة الأمريكية. يشارك فيها أكثر من 150 دولة، لاختيار أفضل 50 طالبًا عالمياً.

وتقدم للمسابقة أكثر من 5000 آلف طالب على مستوى الجمهورية، ثم تم اختيار أفضل 100 طالب، ليمثل مصر في النهاية بالمسابقة الدولية 4 طلاب.
 

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