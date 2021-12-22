رشوان توفيق عن دور عم شتا في «أوضة وصالة»: الحدوتة كلها حلوة|فيديو

البيجامات الكاستور اللي لبستها كانت عندي ومكوية من سنين طويلة

علق الفنان القدير، رشوان توفيق، على دوره في حكايات العمل "أوضة وصالة" في شخصية عم "شتا"، قائلاً : “دور كوميدي قريب لقلبي والفضل يعود للكاتب عمرو محمود ياسين، وهو كاتب متميز ومهذب، بالإضافة لدور المخرج عصام نصار”.



وأضاف خلال حواره ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر فضائية “أون”:"الحدوتة كلها كانت حلوة، والبيجامات الكاستور اللي كنت مرتديها فى أداء العمل قديمة وموجودة ومكوية فى الدولاب منذ سنوات طويلة".



وتابع: "عمرو ياسين كتب شخصية تحمل في طياتها جانبا صوفيا حيث تتطرق لفكرة الاستقراء عبر الرؤى والاحلام وفكرة الرحيل والإحساس به قبل وقوعه".



وحول أن عمر الشخصية لم يتجاوز خمس حلقات قال: “سعيد بيهم جداً رغم كونهم خمس حلقات خاصة أن الأجواء التي اكتنفت تصوير الأحداث كانت جميلة جداً”.