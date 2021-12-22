برلماني: لجنة الصحة بمجلس النواب توصي ببروتوكول لـ خفض نسبة «الولادة القيصرية»|فيديو

أكد النائب مكرم رضوان عضو مجلس النواب، أن هناك طلبات إحاطة بعد احتلال مصر المركز الأول عالميًا فى معدلات الولادة القيصرية، وأن لجنة الصحة بمجلس النواب توصى ببروتوكول لـ خفض نسبتها.

وأضاف عضو مجلس النواب خلال مداخلة ببرنامج " السلطة التشريعية" المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن معدلات الولادة القيصرية وصلت لـ 63 %، وهى أرقام صادمة.

وكشف أن الأرقام العالمية فى الولادة القيصرية تكون 20% أو 25%، ولكن فى مصر هناك زيادة عن المعدلات العالمية بنسبة أكثر من 40%.

ولفت إلى أن هناك أسباباً كثيرة تسببت فى رفع النسبة بمصر، والتى ترتفع كل عام عن السابق موضحًا أن السبب فى ذلك الزواج المبكر و زواج القاصرات، و الولادة فى عمر متأخر بعد تأخر الزواج.

وأشار إلى أن هناك بعض السيدات تستبدل الولادة الطبيعية بـ الولادة القيصرية، وذلك للهروب من الألم، ولكن الولادة الطبيعية مفيدة عن الولادة القيصرية.

وكشف أن السيدة التى تفضل الولادة الطبيعة تتألم فقط قبل الولادة ولكن بعد ذلك تكون الأمور طبيعية، وأكد أن السيدة التي تلد أول مرة قيصري تظل تلد بشكل مستمر قيصري، ومن الممكن أن تتعرض للوفاة نتيجة هذه الولادة.

وأوضح أن الطفل الذى يولد ولادة طبيعة يكون أكثر نموًا من الذى يولد قيصري.