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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: قانونان فى مجلس النواب للحفاظ على اللغة العربية

مجلس النواب
مجلس النواب

قالت النائبة منى عمر عضو مجلس النواب، إن هناك قانونان فى مجلس النواب للحفاظ على اللغة العربية، موضحة أن هناك الفاظ دخيلة على قاموس اللغة العربية.

وأضافت خلال مداخلة ببرنامج " السلطة التشريعية" المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن أغلب الشباب أصبح يستخدم لغة غريبة عبر مواقع التواصل الاجتماعى و هى " الفرانكو".

ولفتت إلى أن هناك بعض الأشخاص لا يعلمون التحدث باللغة العربية و يتحدثون بـ لغات، ولذلك نعمل على الحفاظ على اللغة العربية.

وأشارت إلى أن هناك مدارس دولية تعتمد نجاح الطلاب دون الحصول على النجاح فى اللغة العربية، ولذلك هناك مواد بمشروع القانون الجديد يلزم الطالب بالنجاح فى اللغة العربية، وذلك بالمدارس الدولية.

وأوضحت أن هناك مشروع قانون لكى تكون العلامات التجارية باللغة العربية، مؤكدًا عندما يفعل القانون ستختفى العلامات التجارية.

وكشف أن القوانين ملزمة، ولذلك من يمتلكون علامات تجارية بـ لغات غير العربية سيتم الالتزام.


 

مجلس النواب النواب اللغة العربية قاموس اللغة العربية السلطة التشريعية الفرانكو

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