ميدو: اللي مش مقدر قيمة الإسماعيلي يقعد في البيت

طالب أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق، مسؤولي النادي الإسماعيلي بعرض بطولات النادي على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم ليشعروا بقيمة واسم وتاريخ النادي.



وخسر الإسماعيلي أمس من سموحة بهدفين مقابل هدف في الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.



وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عندما كنت مدربا لفريق الإسماعيلي كنت أصر على حضور الجماهير للمران ليشعر اللاعبون بقيمة النادي وجماهيره وتاريخه"



أضاف: "معاناة الإسماعيلي في الدوري وتحقيق تلك النتائج غير مقبول، وعلى لاعبي الفريق الشعور باسم وقيمة النادي الإسماعيلي"



وختم حديثه قائلا: "على لاعبي الإسماعيلي أن يشعروا بجماهيرهم، وهناك أخطاء دفاعية قاتلة لا تليق على نادي باسم وعراقة النادي الإسماعيلي، ومن لا يشعر من اللاعبين بقيمة النادي وتاريخه عليه أن يذهب إلى المنزل ويظل هناك"