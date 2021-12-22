عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: اللي مش مقدر قيمة الإسماعيلي يقعد في البيت

صدى البلد

طالب أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق، مسؤولي النادي الإسماعيلي بعرض بطولات النادي على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم ليشعروا بقيمة واسم وتاريخ النادي.
 

وخسر الإسماعيلي أمس من سموحة بهدفين مقابل هدف في الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.
 

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عندما كنت مدربا لفريق الإسماعيلي كنت أصر على حضور الجماهير للمران ليشعر اللاعبون بقيمة النادي وجماهيره وتاريخه"
 

أضاف: "معاناة الإسماعيلي في الدوري وتحقيق تلك النتائج غير مقبول، وعلى لاعبي الفريق الشعور باسم وقيمة النادي الإسماعيلي"
 

وختم حديثه قائلا: "على لاعبي الإسماعيلي أن يشعروا بجماهيرهم، وهناك أخطاء دفاعية قاتلة لا تليق على نادي باسم وعراقة النادي الإسماعيلي، ومن لا يشعر من اللاعبين بقيمة النادي وتاريخه عليه أن يذهب إلى المنزل ويظل هناك"

الاسماعيلي نادي الإسماعيلي احمد حسام ميدو بطولة الدوري المصري الممتاز نجم الزمالك الزمالك الدوري المصري بطولة الدوري

ترشيحاتنا

أهم المشروعات القومية..«توشكى» يستصلح نصف مليون فدان ويخلق دلتا جديدة في الصحراء

وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز آل سعود

رشوان توفيق عن دلال عبد العزيز: شوفتها لابسه أخضر.. وكنا نتبارى في العبادة وقراءة القرآن

درجة الحرارة تحت الصفر.. عمر كمال يشارك جمهوره تفاصيل رحلته إلى تركيا

طارق الشناوي عن أزمة محمد رمضان في العراق: الموضوع أكبر منه بكثير

هل يجوز أن يكون ولي الزوجة هو الشاهد؟ سؤال غريب ترد عليه دار الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ناري من إيمي سمير غانم حول حقيقة حجابها

الأرصاد الجوية توجه تحذيرا هاما لقائدي السيارات.. فيديو

لماذا لا تدخل الملائكة بيت منْ يؤخر غسل الجنابة؟ معلومات لا يعرفها الكثير

بديل للميكروباص.. هل يقضى الأتوبيس الترددي على أسطورة "وحوش الأسفلت" أعلى الدائري؟

خطر كبير يهدد أوروبا.. تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن متحور أوميكرون

رحيل الونش عن الزمالك .. شوبير يفجر مفاجأة

قبل محاكمة كريم الهواري.. المشدد 15 سنة لسائق تسبب في وفاة 4 أشخاص بدائري الهرم

بالقانون.. أحذر ارتكاب هذه الأفعال يعرضك للحبس وغرامة 100 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أزمات نقيب الموسيقيين.. كيف واجه هاني شاكر اتهامات عبدة الشيطان ومطربي المهرجانات؟

بدون حجاب.. الصور الأولى من حفل زفاف ابنة الفنان ماجد المصري

وصول أولى رحلات نوفا آير السويدية إلى مطار الغردقة.. صور

العندليب اختار اسمها الفني.. كيف تجرأت نجلاء فتحي وطلبت الزواج من حمدي قنديل؟

فيديو

زوج فاطمة عيد: ألفت لها 30 أغنية في مسلسل واحد

يا بتاع الورد.. فاطمة عيد تشدو بأشهر أغانيها في صدى البلد

فيديو جراف.. مفاجأة صادمة في تقرير الطب الشرعي عن تحليل كريم الهواري

بحب المايوه واللبس الخفيف.. أبرز تصريحات مثيرة لـ رانيا يوسف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

اﻟﻤﺰﻳﺪ