عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حياة كريمة.. برلماني: الشعب المصري يريد الأفضل بشكل مستمر |فيديو

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع قانون ضريبة الدمغة المقدم من وزارة المالية، جاء فى تعديلات القيمة المضافة، مؤكدًا أن تعديلات القيمة المضافة جاء به اعفاءات لـ صالح المواطن، بداية من المصنع حتى الفلاح و مربي الدواجن.


وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مداخلة ببرنامج " السلطة التشريعية" المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الجميع وافق على قانون القيمة المضافة، وأن هناك بعض الموارد التى كانت تدخل خزانة الدولة، وقانون الدمغة يغطى جزءًا من الذى تم فى القيمة المضافة.


ولفت إلى أن التعديلات التى جاءت فى مشروع قانون ضريبة الدمغة لا تمس المواطن البسيط ماعد السلع المعمرة. 


وأشار إلى أن القيمة التى ستتم على ضريبة الدمغة تصل لـ 2% فقط، مؤكدًا أن هناك بعض المواطنين يشتري ثلاجة بـ 50 ألف جنيه.


وتابع :" نعمل على التوازن بين مصلحة الشعب و خزانة الدولة، من أجل بناء المدارس، وعمل خدمات للمواطنين".


وأوضح أن الشعب المصري يريد الأفضل والأحسن بشكل مستمر بعد الأشياء الجميلة التى تتم من مبادرة حياة كريمة.
 

ياسر عمر مجلس النواب قانون ضريبة الدمغة ضريبة الدمغة وزارة المالية

ترشيحاتنا

أهم المشروعات القومية..«توشكى» يستصلح نصف مليون فدان ويخلق دلتا جديدة في الصحراء

وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز آل سعود

رشوان توفيق عن دلال عبد العزيز: شوفتها لابسه أخضر.. وكنا نتبارى في العبادة وقراءة القرآن

درجة الحرارة تحت الصفر.. عمر كمال يشارك جمهوره تفاصيل رحلته إلى تركيا

طارق الشناوي عن أزمة محمد رمضان في العراق: الموضوع أكبر منه بكثير

هل يجوز أن يكون ولي الزوجة هو الشاهد؟ سؤال غريب ترد عليه دار الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ناري من إيمي سمير غانم حول حقيقة حجابها

الأرصاد الجوية توجه تحذيرا هاما لقائدي السيارات.. فيديو

لماذا لا تدخل الملائكة بيت منْ يؤخر غسل الجنابة؟ معلومات لا يعرفها الكثير

بديل للميكروباص.. هل يقضى الأتوبيس الترددي على أسطورة "وحوش الأسفلت" أعلى الدائري؟

خطر كبير يهدد أوروبا.. تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن متحور أوميكرون

رحيل الونش عن الزمالك .. شوبير يفجر مفاجأة

قبل محاكمة كريم الهواري.. المشدد 15 سنة لسائق تسبب في وفاة 4 أشخاص بدائري الهرم

بالقانون.. أحذر ارتكاب هذه الأفعال يعرضك للحبس وغرامة 100 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أزمات نقيب الموسيقيين.. كيف واجه هاني شاكر اتهامات عبدة الشيطان ومطربي المهرجانات؟

بدون حجاب.. الصور الأولى من حفل زفاف ابنة الفنان ماجد المصري

وصول أولى رحلات نوفا آير السويدية إلى مطار الغردقة.. صور

العندليب اختار اسمها الفني.. كيف تجرأت نجلاء فتحي وطلبت الزواج من حمدي قنديل؟

فيديو

زوج فاطمة عيد: ألفت لها 30 أغنية في مسلسل واحد

يا بتاع الورد.. فاطمة عيد تشدو بأشهر أغانيها في صدى البلد

فيديو جراف.. مفاجأة صادمة في تقرير الطب الشرعي عن تحليل كريم الهواري

بحب المايوه واللبس الخفيف.. أبرز تصريحات مثيرة لـ رانيا يوسف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

اﻟﻤﺰﻳﺪ