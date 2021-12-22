حياة كريمة.. برلماني: الشعب المصري يريد الأفضل بشكل مستمر |فيديو

قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع قانون ضريبة الدمغة المقدم من وزارة المالية، جاء فى تعديلات القيمة المضافة، مؤكدًا أن تعديلات القيمة المضافة جاء به اعفاءات لـ صالح المواطن، بداية من المصنع حتى الفلاح و مربي الدواجن.



وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مداخلة ببرنامج " السلطة التشريعية" المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الجميع وافق على قانون القيمة المضافة، وأن هناك بعض الموارد التى كانت تدخل خزانة الدولة، وقانون الدمغة يغطى جزءًا من الذى تم فى القيمة المضافة.



ولفت إلى أن التعديلات التى جاءت فى مشروع قانون ضريبة الدمغة لا تمس المواطن البسيط ماعد السلع المعمرة.



وأشار إلى أن القيمة التى ستتم على ضريبة الدمغة تصل لـ 2% فقط، مؤكدًا أن هناك بعض المواطنين يشتري ثلاجة بـ 50 ألف جنيه.



وتابع :" نعمل على التوازن بين مصلحة الشعب و خزانة الدولة، من أجل بناء المدارس، وعمل خدمات للمواطنين".



وأوضح أن الشعب المصري يريد الأفضل والأحسن بشكل مستمر بعد الأشياء الجميلة التى تتم من مبادرة حياة كريمة.

