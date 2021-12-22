النائبة رشا اسحق تشارك في افتتاح فعاليات مؤتمر المبادرون

شاركت النائبة رشا اسحق أمين سر لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ، في افتتاح فعاليات مؤتمر " المبادرون " الخاص بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر ، و الذي يهدف الي التوسع في سبل التيسير و الاتاحة سواء كانت اتاحة مكانية او تكنولوجية او مجتمعية بالإضافة لتعزيز صور التأهيل و التوظيف.

وأضافت النائبة رشا اسحق أن هذا الأمر يأتي تحت رعاية رئيس الوزراء و بحضور د نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وزيرة الهجرة و شئون المصريين بالخارج، وزير السياحة و الاثار، وزير الشباب ، وزير الانتاج الحربي، وزير التنمية المحلية ، محافظ القاهرة ، عدد من نواب مجلس الشيوخ و النواب من لجنة حقوق الإنسان و التضامن الاجتماعي، مسئولي الجهات الحكومية و منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا ذوي الاعاقة في مصر.



ونوهت أن هذا المؤتمر يأتي في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم ذوي الاعاقة، و تنفيذا لما جاءت به الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في محورها الثالث و الخاص بحقوق ذوي الاعاقة.