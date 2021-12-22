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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

النائبة رشا اسحق تشارك في افتتاح فعاليات مؤتمر المبادرون

النائبة رشا اسحق
النائبة رشا اسحق أمين سر لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ

شاركت النائبة رشا اسحق أمين سر  لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ، في افتتاح فعاليات مؤتمر " المبادرون " الخاص بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر ، و الذي يهدف الي التوسع في سبل التيسير و الاتاحة سواء كانت اتاحة مكانية او تكنولوجية او مجتمعية بالإضافة لتعزيز صور التأهيل و التوظيف.

وأضافت النائبة رشا  اسحق أن هذا الأمر يأتي تحت رعاية رئيس الوزراء و بحضور د  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وزيرة الهجرة و شئون المصريين بالخارج، وزير السياحة و الاثار، وزير الشباب ، وزير الانتاج الحربي، وزير التنمية المحلية ، محافظ القاهرة ، عدد من نواب مجلس الشيوخ و النواب من لجنة حقوق الإنسان و التضامن الاجتماعي، مسئولي الجهات الحكومية و منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا ذوي الاعاقة في مصر. 


ونوهت أن  هذا المؤتمر يأتي في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم ذوي الاعاقة، و تنفيذا لما جاءت به الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في محورها الثالث و الخاص بحقوق ذوي الاعاقة.

وزيرة الهجرة وزير الشباب ذوي الإعاقة وزيرة التضامن الإجتماعى الانتاج الحربى

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