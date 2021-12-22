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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان قطيفة.. إطلالة جذابة لـ آيتن عامر عبر إنستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة آيتن عامر، جمهورها، عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة جديدة.


وتألقت الفنانة ايتن عامر بفستان قطيفة باللون الفوشية، وتسريحة شعرها المنسدل، ولوك ميك أب راقي، يبرز جمال ملامحها.

 

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يذكر أن آيتن عامر قدمت آخر أعمالها مسلسل "كوفيد 25" في شهر رمضان الماضي، وشاركت في بطولته إلى جانب يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وأحمد نادر جلال.

ودافعت الفنانة ايتن عامر، عن المطرب حسن أبو الروس بعد قرار إيقافه من نقابة المهن الموسيقية.

وكتبت ايتن عبر حسابها على فيسبوك: مظهر عام وقواعد خاصة بالنقابة اللي هي إيه يا جماعة؟ لازم توضيح مفصل.

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