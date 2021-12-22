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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ألقاها والداها عارية واحتضنتها الكلاب الضالة من برد الشتاء.. تفاصيل مؤلمة

صدى البلد

كانت الحيوانات تحوي قلوبًا تحنو على البشر أكثر مما يحنو البشر على بعضهم البعض، فقد أنقذت كلبة وجراؤها مولودة جديدة مهجورة بعد أن أبقوها دافئة في حقل طوال الليل.

يزعم السكان المحليون في مقاطعة تشاتيسجاره في الهند أن شخصًا ما ترك الطفلة هناك أثناء الليل عارية وما زال الحبل السري ملتصقاً بها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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وأضافوا أن الطفلة عثر عليها بواسطة كلب احتضنها طوال الليل مع كلاب صغيرة، وقال أحد السكان المحليون “مجهول”: 'ربما يكون الدفء من الجراء وأمهم نفسها هو الذي أبقى هذه المولودة على قيد الحياة.

كما أكمل السكان :"تم العثور على المولودة الجديدة بجوار مجموعة من الجراء، ولم تصب بأذى تمامًا وتم اكتشافها بعد أن سمع السكان المحليون بكاءها".

وأبلغ السكان المحليون البانشايات ، وهي هيئة حكومية محلية ، والتي اتصلت بدورها بالشرطة ، التي وصلت بعد فترة وجيزة، وتمت إحالة الطفلة إلى مشروع خط الطفل Child Line بعد فحصها من قبل الأطباء في مستشفى محلي ومنذ ذلك الحين تمت تسميتها "أكانكاشا".

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قال أحد السكان المحليون:" إنها معجزة أن الطفلة نجت من الليل ، حيث يمكن أن تكون الكلاب الضالة شريرة، فهذه معجزة أن نجد مولودًا جديدًا على قيد الحياة بينما الكلاب الضالة تتربص بين الحين والآخر في جوف الليل".

يجري التحقيق الآن، حيث يبحث الضباط عن والدي الطفلة.

الحيوانات البشر كلبة مولود ا حقل

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