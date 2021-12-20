خلال سيره وهو نائم.. أب ينهي حياة طفلته الرضيعة بطريقة بشعة

أنهى أب حياة أبنته بطريقة بشعة للغاية، مما قاده إلى قفص الاتهام وحمل على عاتقه مواجهة لحكم الإعدام، ولكن زوجته قد قلبت الميزان بعد إدلائها بشهادات خطيرة.

قالت زوجة رجل متهم بقتل طفلهما الرضيع لرجال الشرطة إنه كان يسير أثناء نومه عندما قتل ابنتهما البالغة من العمر أربعة أسابيع.

كان "تشارلز دوغان" البالغ من العمر 26 عاما، متهم بضرب الرضيع حتى الموت، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

أخبر المحققين في الأصل أن الطفلة اختنقت عند رضعتها من الببرونة، لكنه ادعى منذ ذلك الحين أنها سقطت وضرب رأسها أثناء نومه.

أخبرت والدة الفتاة الضباط في وقت سابق من هذا الشهر أن دوغان كان يعاني في كثير من الأحيان من المشي أثناء النوم وحاول ذات مرة أن يضربها أثناء نومها.

يدعي دوغان أنه لا يتذكر ما إذا كان يسير أثناء نومه عندما أصيبت الطفلة، وأثناء وجوده في مركز الشرطة ، سُئل مرة أخرى عما حدث في الليلة التي مات فيها الرضيع وأخبر رجال الشرطة أنه لا يتذكر أي شيء يختلف عن روايته السابقة.

أثناء التحقيق الأولي ، قالت والدة الفتاة إنها غادرت دوغان لتعتني بالطفل كما كانت تفعل عادة عندما ذهبت إلى العمل.

غادرت الأم المنزل في حوالي الساعة 5.15 مساءً ولم تعد إلا بعد الساعة 9 مساءً عندما اتصل بها دوغان، وأخبر دوغان المحققين أنه وضع الطفلة في سريرها مغطى ببطانية ووضع زجاجة في فمها ببطانية أخرى، وقال إنه ذهب إلى الحمام وعاد بعد 10 دقائق ليجد ابنته تختنق واللبن ينسكب من أنفها.

ادعى دوغان أنه حاول الاتصال برقم 911 لكنه لم يستطع الاتصال فذهب إلى شقة أحد الجيران الذي اتصل برقم الطوارئ.

تم إرسال جثة الرضيع إلى الطبيب الشرعي، وحدد التقرير إصابات في الرأس ناجمة عن صدمة قوية ، مع بعض التئام كسور في الأضلاع مؤخرًا.