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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أجواء غير مسبوقة.. زيادة منسوب ذوبان الأنهار الجليدية تهدد قارة أسيا

صدى البلد

يعيش العالم في ظروف استثنائية سبب الاحتباس الحراري فمع مرور الوقت تزداد الأوضاع سوءًا، فقد حذرت دراسة جديدة من أن الأنهار الجليدية في الهيمالايا تذوب بمعدل استثنائي ويمكن أن تهدد إمدادات المياه لمئات الملايين من الناس في آسيا.

وجد الباحثون أن الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا فقدت الجليد بسرعة أكبر بعشر مرات خلال العقود القليلة الماضية بشكل رئيسي منذ عام 2000، مقارنة بالمتوسط ​​منذ العصر الجليدي الصغير قبل مئات السنين.

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كان العصر الجليدي الصغير فترة من التوسع الكبير في الأنهار الجليدية الجبلية التي امتدت من أوائل القرن الرابع عشر حتى منتصف القرن التاسع عشر، عندما تجمدت الأنهار وأهلكت المحاصيل، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ووجدت الدراسة أيضًا أن الأنهار الجليدية في الهيمالايا تتقلص الآن بسرعة أكبر بكثير من الأنهار الجليدية في أجزاء أخرى من العالم ، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات سطح البحر، هذا الذوبان المتسارع له آثار على مئات الملايين من السكان الذين يعتمدون على أنهار آسيا الرئيسية للحصول على الغذاء والطاقة - بما في ذلك براهمابوترا والغانج وسندوس.

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سلسلة جبال الهيمالايا التي يشار إليها غالبًا باسم القطب الثالث، وهي موطن لثالث أكبر كمية من الجليد في العالم بعد القارة القطبية الجنوبية والقطب الشمالي، وقال مؤلف الدراسة الدكتور سيمون كوك ، وهو محاضر كبير في الجغرافيا والعلوم البيئية في جامعة دندي ، إن الناس في منطقة الهيمالايا يشهدون بالفعل تغيرات تتجاوز أي شيء شوهد منذ قرون.

قال الدكتور كوك: “هذا البحث هو مجرد أحدث تأكيد على أن هذه التغييرات تتسارع وأنه سيكون لها تأثير كبير على دول ومناطق بأكمله".

 

الهيمالايا الأنهار الجليدية اسيا الاحتباس الحراري

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