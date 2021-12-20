في القاع منذ 170 عامًا.. اكتشاف سفينتين في حالة غريبة تذهل العلماء

أذهل علماء الآثار بالحفاظ الملحوظ على حطام سفينة ظلت في قاع البحر نحو ١٧٠ عامًا ولكن كانت في حالة متجمدة تمامًا، حيث تمكنت فرق الغوص من التنقل بحرية بين الغرف الموجودة على الحطام.





قاد السير جون فرانكلين رحلة بريطانية غادرت إنجلترا منذ ما يقرب من 200 عام بحثًا عن الممر الشمالي الغربي في القطب الشماليالكندي.





غادرت الفرق على متن سفينتين ، HMS Erebus و HMS Terror ، لكن وقعت الكارثة عندما أصبحت كلتا السفينتين وطاقمهما محاصرينفين الجليد بالقرب من جزيرة الملك وليام ، في ما يعرف اليوم بإقليم نونافوت الكندي.





ظلت السفن محصورة بالجليد لأكثر من عام، لقد تم تجهيزهم بمخزون من الطعام لمدة ثلاث سنوات ، إلى جانب مكتبة مليئة بروايات تشارلزديكنز وأشياء أخرى ، مما يسمح لأفراد الطاقم بالبقاء على قيد الحياة، ومع ذلك، مات فرانكلين و 23 شخصًا آخر.





وفقًا لـ ناشيونال جيوجرافيك قرر قائد الحملة الجديد ، فرانسيس كروزير ، التخلي عن السفن ومحاولة المغامرة عبر الجليد للوصول إلى البرالرئيسي مع أكثر من 100 من أفراد الطاقم المتبقين، ولكن لم ينج أي منهم.



تم تحديد موقع السفينتين في السنوات الأخيرة - Erebus في عام 2014 ، في الموقع الشرقي لخليج Queen Maud ، و Terror جنوبجزيرة الملك ويليام بعد ذلك بعامين ، بالصدفة في "Terror Bay".





على الرغم من اكتشافهما في عام 2016 ، لم تتم دراسة حطام السفن بدقة حتى قبل عامين، حيث قام فريق من علماء الآثار من باركس كندابسلسلة من سبع غطسات إلى الحطام الأسطوري في أغسطس 2019.

قال طاقم الاستكشاف:"الانطباع الذي شهدناه عند الاستكشاف ... هو لسفينة هجرها طاقمها مؤخرًا ، ويبدو أنها منسية بمرور الوقت".





فقد كانت السفينة سليمة بشكل مثير للدهشة. تنظر إليها وتجد صعوبة في تصديق أن هذا حطام سفينة عمره 170 عامًا.





استخدم الغواصون مركبات صغيرة تعمل عن بعد (ROVs) للمغامرة داخل السفينة الداخلية.



