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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

السبب الحقيقي لوجود مثلث في نهاية عنق البلوفر.. تعرف عليه

صدى البلد

هل تساءلت يومًا عن سبب وجود مثلث على خط العنق في البلوفرات "سويت شيرت"؟، خلافا للاعتقاد الشائع، إنه مجرد ديكور ولكن هناك سبب وراء هذا المثلث.

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تم تقديم التصميم المعروف باسم V-Notch أو V-Neck ، في البداية لمنح السترات الصوفية صورة ظلية جميلة، ولكنه لا يمكن أن يمنعك أيضًا من التعرق في المواد الثقيلة.


يوضح موقع "ديلي ستار" البريطاني في تقرير:" يبدو أ هذا جزءا من الموضة ولكن عندما اخترع بنيامين راسل قميص البلوز في عام 1926 ، كان لـ V-Notch غرض عملي".

وأضاف التقرير:"تم تصميم قميص من النوع الثقيل في الأص على شكل قميص كرة قدم ، كجزء من تصميم V-Notch بقطعة قطن أكثر سمكًا لامتصاص العرق".

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كما يتابع التقرير :"بالإضافة إلى ذلك ، ساعدت الخياطة المدعمة في الحفاظ على الشكل حول الرقبة، وأصبح اليوم يمنح هذا التوقيع المميز كل قطعة مظهرًا مرتفعًا مع لمحة تاريخية".


فيما أوضح :"على مر السنين، تجاوز V-Notch في الحجم والتصميم ، ويمكن الآن العثور عليه في الملابس المختلفة".

البلوفرات مثلث سويت شيرت ديكور المثلث

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