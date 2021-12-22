عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطر كبير يهدد أوروبا.. تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن متحور أوميكرون

الصحة العالمية تحذر
الصحة العالمية تحذر من اجتياح أوميكرون لأوروبا

حذرت منظمة الصحة العالمية من "عاصفة أخرى قادمة"، في إشارة إلى تفشي متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا في مختلف أنحاء أوروبا.

ودعت الصحة العالمية، الحكومات الأوروبية، إلى الاستعداد لزيادة كبيرة في حالات الإصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا الذي بات المهيمن في العديد من الدول.

وقال هانز كلوج المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، في مؤتمر صحفي بفيينا إنه "منذ اكتشاف المتحور أوميكرون من فيروس كورونا قبل أربعة أسابيع، تم رصد المتحور في 38 دولة على الأقل من الدول الـ53 الأعضاء في منطقة أوروبا بمنظمة الصحة".

وأضاف "نستطيع أن نرى عاصفة أخرى قادمة.. في غضون أسابيع، سيهيمن أوميكرون على المزيد من بلدان المنطقة، ما يدفع الأنظمة الصحية التي تعاني من الضغوط بالفعل، إلى حافة الهاوية".

وأكد المسؤول بمنظمة الصحة العالمية أن أوميكرون "أصبح المتحور السائد في بريطانيا والدنمارك والبرتغال"، موضحا أنه "في الأسبوع الماضي توفي 27 ألف شخص بفيروس كورونا في المنطقة، وتم تسجيل 2.6 مليون إصابة إضافية".

بسبب أوميكرون.. إسرائيل تقرر إعطاء جرعة معززة رابعة من لقاح كورونا

قرار جديد من فرنسا بعد تفشي فيروس كورونا

وأشار كلوج إلى أنه "على الرغم من أن هذه الحالات تشمل جميع المتحورات وليس فقط أوميكرون؛ إلا أن هذا العدد أعلى بنسبة 40% عما كان عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي"، موضحا أن "المتحور ينتشر في الغالب في صفوف شباب في العشرينات والثلاثينات من أعمارهم".

وشدد على أنه يتعين على الحكومات الأوروبية تكثيف حملات التطعيم، وإدخال تدابير إضافية لإبطاء تفشي متحور أوميكرون، وإعداد البنية التحتية لأنظمة الرعاية الصحية، لمواجهة الزيادة القادمة في الحالات.

على جانب آخر، بات متحور "أوميكرون" المهيمن في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب بيانات السلطات الصحية، حيث تغلب خلال أسابيع قليلة على "دلتا" حتى أنه أصبح يشكل أكثر من 95 % من الحالات الجديدة في 3 ولايات في شمال غرب البلاد.

وينتشر "أوميكرون"  في 89 دولة حول العالم على الأقل، حسب منظمة الصحة التي أكدت أن حالات الإصابة بالمتحور الجديد تتضاعف سريعا.

وصنفت المنظمة متحور أوميكرون على أنه متحور مثير للقلق في 26 نوفمبر فور اكتشافه لأول مرة، ولا يزال الكثير غير معلوم عنه بما في ذلك شدة الأعراض الناتجة عنه.

اوميكرون الصحة العالمية كورونا متحور كورونا اوروبا كورونا اوروبا

موضوعات متعلقة

بسبب أوميكرون.. إسرائيل تقرر إعطاء جرعة معززة رابعة من لقاح كورونا

قفزة كبيرة.. المغرب يسجل 28 إصابة بمتحور أوميكرون

ترشيحاتنا

أهم المشروعات القومية..«توشكى» يستصلح نصف مليون فدان ويخلق دلتا جديدة في الصحراء

وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز آل سعود

رشوان توفيق عن دلال عبد العزيز: شوفتها لابسه أخضر.. وكنا نتبارى في العبادة وقراءة القرآن

درجة الحرارة تحت الصفر.. عمر كمال يشارك جمهوره تفاصيل رحلته إلى تركيا

طارق الشناوي عن أزمة محمد رمضان في العراق: الموضوع أكبر منه بكثير

هل يجوز أن يكون ولي الزوجة هو الشاهد؟ سؤال غريب ترد عليه دار الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ناري من إيمي سمير غانم حول حقيقة حجابها

الأرصاد الجوية توجه تحذيرا هاما لقائدي السيارات.. فيديو

لماذا لا تدخل الملائكة بيت منْ يؤخر غسل الجنابة؟ معلومات لا يعرفها الكثير

بديل للميكروباص.. هل يقضى الأتوبيس الترددي على أسطورة "وحوش الأسفلت" أعلى الدائري؟

خطر كبير يهدد أوروبا.. تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن متحور أوميكرون

رحيل الونش عن الزمالك .. شوبير يفجر مفاجأة

قبل محاكمة كريم الهواري.. المشدد 15 سنة لسائق تسبب في وفاة 4 أشخاص بدائري الهرم

بالقانون.. أحذر ارتكاب هذه الأفعال يعرضك للحبس وغرامة 100 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أزمات نقيب الموسيقيين.. كيف واجه هاني شاكر اتهامات عبدة الشيطان ومطربي المهرجانات؟

بدون حجاب.. الصور الأولى من حفل زفاف ابنة الفنان ماجد المصري

وصول أولى رحلات نوفا آير السويدية إلى مطار الغردقة.. صور

العندليب اختار اسمها الفني.. كيف تجرأت نجلاء فتحي وطلبت الزواج من حمدي قنديل؟

فيديو

زوج فاطمة عيد: ألفت لها 30 أغنية في مسلسل واحد

يا بتاع الورد.. فاطمة عيد تشدو بأشهر أغانيها في صدى البلد

فيديو جراف.. مفاجأة صادمة في تقرير الطب الشرعي عن تحليل كريم الهواري

بحب المايوه واللبس الخفيف.. أبرز تصريحات مثيرة لـ رانيا يوسف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

اﻟﻤﺰﻳﺪ