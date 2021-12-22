عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يبحث المسلمون عن مواعيد ومواقيت الصلاة في كل يوم، عبر محركات البحث المهمة، مثل جوجل وغيرها، وفي هذا الإطار يقدم موقع “صدى البلد” لقرائه، خدمة معرفة مواقيت الصلاة بشكل يومي، نبدأها اليوم، بمواعيد الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق 22 ديسمبر 2021، 18 جماد أول 1443 هجرية.

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد آذان الفجر 05:14 ص
وقت الشروق 06:46 ص
موعد آذان الظهر 11:53 ص
موعد آذان العصر 2:41 م
موعد آذان المغرب 5:00 م
موعد آذان العشاء 6:23 م

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

موعد آذان الفجر 05:21 ص
وقت الشروق 06:54 ص
موعد آذان الظهر 11:58 ص
موعد آذان العصر 2:43 م
موعد آذان المغرب 05:02 م
موعد آذان العشاء 6:26 م.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

موعد آذان الفجر 05:11 ص
وقت الشروق 06:39 ص
موعد صلاة الظهر 11:49 ص
موعد صلاة العصر 2:36 م
موعد صلاة المغرب 4:55 م
موعد صلاة العشاء 6:18 م

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

موعد آذان الفجر 04:55 ص
وقت الشروق 06:25 ص
موعد صلاة الظهر 11:38 ص
موعد صلاة العصر 2:31 م
موعد صلاة المغرب 4:51 م
موعد صلاة العشاء 6:11 م

مواقيت الصلاة في أسوان

موعد آذان الفجر 04:59 ص
وقت الشروق 06:29 ص
موعد آذان الظهر 11:41 ص
موعد آذان العصر 2:34 م
موعد آذان المغرب 4:54 م
موعد آذان العشاء 6:14 م

شرم الشيخ الاسكندرية أذان الفجر محركات البحث صلاة المغرب موعد صلاة المغرب مواقيت الصلاة موعد أذان المغرب صلاة العصر موعد أذان الفجر موعد أذان الظهر القاهرة والمحافظات موقع “صدى البلد” مواقيت الصلاة في القاهرة مواعيد الصلاة موقع “صدى البلد مواعيد الصلاة اليوم موعد اذان العشاء موعد صلاة الظهر مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات “صدى البلد” أذان الظهر

موضوعات متعلقة

محاكمة 3 سيدات وعامل استدرجوا رجل أعمال وقتلوه في المنصورة

تجديد حبس 3 متهمين بغسل 22 مليون جنيه تربحوها من المخدرات

الدكتور عوض تاج الدين لـ أحمد موسى : مصر بخير ومفيهاش شلل أطفال.. علاج كورونا في الصيدليات قريبًا.. المصابون بـ «أوميكرون» قادمون من الخارج والوضع ليس خطيرًا

عبد الغفار: بروتوكول تعاون بين مستشفى الرمد وجامعة أسيوط لإجراء العمليات الكبرى

خلال ندوة جامعية.. أكرم القصاص وشادي زلطة يستعرضان أهمية المشروعات القومية

لتأهيل المهندسين حديثي التخرج.. دورة مجانية عن أساسيات نظم الخلايا الشمسية المتصلة على الشبكة

لشعراء الفصحى والعامية.. "الكتاب الذهبي" يُطلق المرحلة الثانية من حملة دعم اكتشاف المواهب

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نقدم الدعم الكامل لمشروع محطة الضبعة النووية

ترشيحاتنا

الرئيس الفلسطيني: ممارسات إسرائيل أحادية الجانب تقوض حل الدولتين

تزيد عن 400 ألف جنيه .. طرح لوحات مرورية جديدة فى مصر

مفاجأة سارة .. لقاح جديد ضد متحور أوميكرون

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021

سيادة النائب.. كيف توفي شرير السينما المصرية محمود المليجي ودور المرأة الحديدية في حياته؟

دعاء الفجر للنجاح .. كلمات لا ترد مع سقوط الأمطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ناري من إيمي سمير غانم حول حقيقة حجابها

الأرصاد الجوية توجه تحذيرا هاما لقائدي السيارات.. فيديو

فاروق الباز يفجر مفاجأة عن تحذير ناسا من اقتراب نهاية العالم.. فيديو

وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز آل سعود

رحيل الونش عن الزمالك .. شوبير يفجر مفاجأة

بديل للميكروباص.. هل يقضى الأتوبيس الترددي على أسطورة "وحوش الأسفلت" أعلى الدائري؟

بالقانون.. أحذر ارتكاب هذه الأفعال يعرضك للحبس وغرامة 100 ألف جنيه

لماذا لا تدخل الملائكة بيت منْ يؤخر غسل الجنابة؟ معلومات لا يعرفها الكثير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أزمات نقيب الموسيقيين.. كيف واجه هاني شاكر اتهامات عبدة الشيطان ومطربي المهرجانات؟

بدون حجاب.. الصور الأولى من حفل زفاف ابنة الفنان ماجد المصري

وصول أولى رحلات نوفا آير السويدية إلى مطار الغردقة.. صور

العندليب اختار اسمها الفني.. كيف تجرأت نجلاء فتحي وطلبت الزواج من حمدي قنديل؟

فيديو

زوج فاطمة عيد: ألفت لها 30 أغنية في مسلسل واحد

يا بتاع الورد.. فاطمة عيد تشدو بأشهر أغانيها في صدى البلد

فيديو جراف.. مفاجأة صادمة في تقرير الطب الشرعي عن تحليل كريم الهواري

بحب المايوه واللبس الخفيف.. أبرز تصريحات مثيرة لـ رانيا يوسف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

اﻟﻤﺰﻳﺪ