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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة | ميدو يهاجم لاعبي الإسماعيلي.. موسيماني يعترف بصعوبة مباراة الأهلي والرجاء.. طلبات تعجيزية تعطل تجديد بن شرقي للزمالك

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة الرياضية نستعرض أبرزها تباعًا على النحو التالي:


حسوا بقيمة النادي وتاريخه.. ميدو يهاجم لاعبي الإسماعيلي: التوتر وراء الخسارة من سموحة
هاجم أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق، لاعبي فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي بعد الخسارة من سموحة بهدفين مقابل هدف في الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

موسيماني: لا يمكن الاستهانة بـ نهائي كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء
أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أن مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي أمام الرجاء المغربي ستكون صعبة للغاية .

بفرمان الخطيب.. تعرف على مكافأة لاعبي الأهلي حال الفوز بالسوبر الإفريقي
قال الإعلامي محمد شبانة إن محمود الخطيب رئيس الأهلي رصد مكافأة خاصة بخلاف ما تنص عليه اللائحة للاعبى الفريق الأول لتحفيزهم على تحقيق الفوز بالسوبر الأفريقى فضلاً عن صرف أى مستحقات للاعبين لدى النادى.

حكم جزائري دولي سابق: لا يمكن إعادة مباراة المصري وفاركو لهذا السبب
أكد الخبير التحكيمي جمال حيمودي الحكم الدولي الجزائري السابق أن طرد أحمد حمودي لاعب المصري في مباراة فاركو صحيح ولا صحة لإعادة المباراة بسبب هذه الواقعة.

طلبات تعجيزية من بن شرقي للزمالك في جلسة التجديد
كشف الإعلامي محمد شبانة عن كواليس  الجلسة التي تمت بين المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الزمالك ومسئولي ناديه في الساعات الماضية حول ملف التجديد له.

ميدو: اللي مش مقدر قيمة الإسماعيلي يقعد في البيت
طالب أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق، مسؤولي النادي الإسماعيلي بعرض بطولات النادي على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم ليشعروا بقيمة واسم وتاريخ النادي.

عامر حسين: ندرس إقامة كأس الرابطة على مرحلتين
كشف عامر حسين عضو رابطة الأندية المحترفة، أن لجنة المسابقات نظمت ووضعت جميع الاحتمالات والتصورات لشكل الدوري، ولا يوجد أي تغيير بعد الاستقرار على إقامة كأس أمم إفريقيا في موعدها.

نجم الأهلي السابق : الزمالك لم يخرج من أجواء المنافسة على الدوري
تحدث محمود صالح نجم الأهلي السابق، عن فوز الزمالك على المقاولون في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء قائلا: "المباراة كانت سهلة للطرفين، والزمالك كان الأفضل وكان المباراة مرشحة لتسجيل أهداف أكثر من النتيجة التي خرجت عليها".

حسن الشامي يعتذر بعد طرده في مباراة الزمالك: غير مقصود.. وألوم نفسي ..فيديو
اعتذر حسن الشامي، لاعب فريق المقاولون العرب، عن حصوله على طرد، خلال مباراة فريقه أمام الزمالك، مساء الثلاثاء، مشيرًا إلى أنه من منطلق دوره كمسؤول داخل صفوف الفريق، وجب عليه الاعتذار.

تشافي: لن أستطيع النوم بعد تعادل برشلونة مع إشبيلية
أعرب تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، عن استيائه من التعادل الإيجابي (1-1) مع إشبيلية، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة، من منافسات الليجا، التي أقيمت في معقل الأندلسيين “رامون سانشيز بيزخوان”.

جاريدو: الأهلي يملك أفضلية على الرجاء.. وأرحب بتدريب الزمالك
أكد الإسباني خوان جاريدو المدير الفني السابق للأهلي والرجاء، أن تجربته مع الناديين هي الأفضل له خارج إسبانيا.

الطرابلسي: محمد صلاح يستحق جائزة الأفضل.. وهذه توقعاتي لمجموعة منتخب مصر
أكد التونسي نبيل الطرابلسي المدرب المساعد الأسبق لمنتخب نيجيريا، أن رحيله عن الجهاز الفني للنسور جاء لظروف صعبة ومشاكل عديدة مع الاتحاد النيجيري لكرة القدم.

حسام صاحب يكشف لـ"صدي البلد" خطته لتطوير الرجبي المصري بعد انتهاء تصفيات أفريقيا
أكد حسام صاحب رئيس الاتحاد المصري للرجبي أن مصر نجحت بجدارة في تنظيم تصفيات شمال إفريقيا التي أقيمت علب ملاعب الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية خلال الفترة من 17 وحتي 19 ديسمبر.

قبل مواجهة الرجاء في السوبر الإفريقي ..التاريخ يرجح كفة الأهلي على الأندية المغربية
تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية، مساء اليوم الأربعاء ، إلى ملعب نادي السد بقطر، الذي سيحتضن موقعة الأهلي المصري والرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي.

الأخبار الرياضية الساحة الرياضية الزمالك الاسماعيلي سموحة موسيمانى الأهلى كأس السوبر الأفريقي الرجاء الخطيب بن شرقي

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