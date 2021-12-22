عاجل
يرصد كفالة اليتيم.. أبطال حدوتة مريم في مسلسل زي القمر يروون الكواليس |فيديو فتاوى تشغل الأذهان.. دار الإفتاء توضح حكم قراءة المأموم سورة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية.. وحكم الجمع بين الصلوات بسبب الريح والمطر والطين حصاد الدعم المصري لقارة أفريقيا خلال عام 2021 .. زيادة المنح الدراسية للطلاب الأفارقة و10 ملايين دولار لإنشاء وكالة الفضاء الأفريقية.. و100 مليون جنيه لإعادة تأهيل فرع جامعة القاهرة بالخرطوم محمود صالح: نتائج كأس العرب لن تؤثر على لاعبي الأهلي أمام الرجاء محافظ الشرقية يتابع نسب تنفيذ المشروعات الجارية ضمن مبادرة حياة كريمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: لا داعي للهلع من متحور أوميكرون

بايدن: لا داعي للهلع
بايدن: لا داعي للهلع من متحور أوميكرون

حاول الرئيس الأمريكي جو بايدن طمأنة الأمريكيين بشأن قدرة الولايات المتحدة، على التصدي للتفشي المتسارع لمتحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا الذي بات مهيمنا في البلاد.

وقال بايدن إن الأوضاع تثير القلق حيال أوميكرون، لكنه شدد على ضرورة "عدم الهلع"، مؤكدا أن الأوضاع حاليا مغايرة لما كانت عليه في مارس 2020.

وأضاف الرئيس الأمريكي "هناك 200 مليون شخص تلقوا كامل الجرعات اللقاحية. نحن جاهزون، وأكثر إلماما. علينا فقط أن نبقي على تركيزنا"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وأشار بايدن إلى وجود 3 اختلافات رئيسية حالية مقارنة بمرحلة بداية الجائحة، أولها توافر اللقاحات، ووفرة معدات الحماية الشخصية لمقدمي الرعاية الذين يتعين عليهم التعامل مع تدفق الأشخاص غير الملقحين إلى المستشفيات، فضلا عن وجود المعرفة المتراكمة حول هذا الفيروس.

خطر كبير يهدد أوروبا.. تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن متحور أوميكرون

مفاجأة سارة .. لقاح جديد ضد متحور أوميكرون

وحرص الرئيس الأمريكي على تحذير أولئك الذين لم يتلقوا التطعيم بالكامل، قائلاً إن لديهم "سببًا وجيهًا للقلق"، مؤكدا أن التطعيم يشكل "واجبهم الوطني".

وتابع بايدن "الذين قرروا عدم تلقي التطعيم مسؤولون عن خياراتهم الخاصة، لكن هذه الخيارات تُغّيها معلومات مضللة على شاشات التلفزة والشبكات الاجتماعية".

كما ندد الرئيس الأمريكي بالسلوك "غير الأخلاقي" لبعض الشركات التي تجني الأرباح من خلال السماح بنشر أكاذيب "يمكن أن تقتل زبائنها".

وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق استراتيجية الرئيس الأمريكي بشأن الفيورس، والتي تتمثل في إجراء فحوصات، وتعزيز قدرات التطعيم وتوفير وسائل إضافية للمستشفيات، من دون فرض قيود جديدة قبل عيد الميلاد.

وفيما يتعلق بحظر السفر المفروض على دول إفريقية جراء تفشي أوميكرون، كشف بايدن أن إدارته تدرس إمكانية رفع الحظر عن 8 دول هي جنوب إفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو وإسواتيني والموزمبيق وملاوي.

وينتشر "أوميكرون"  في 89 دولة حول العالم على الأقل، حسب منظمة الصحة العالمية التي أكدت أن حالات الإصابة بالمتحور الجديد تتضاعف سريعا.

وصنفت المنظمة متحور أوميكرون على أنه متحور مثير للقلق في 26 نوفمبر فور اكتشافه لأول مرة، ولا يزال الكثير غير معلوم عنه بما في ذلك شدة الأعراض الناتجة عنه.

كما بات متحور "أوميكرون" المهيمن في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب بيانات السلطات الصحية، حيث تغلب خلال أسابيع قليلة على "دلتا" حتى أنه أصبح يشكل أكثر من 95 % من الحالات الجديدة في 3 ولايات في شمال غرب البلاد.

بايدن اوميكرون الرئيس الأمريكي كورونا الولايات المتحدة أمريكا متحور كورونا

موضوعات متعلقة

خطر كبير يهدد أوروبا.. تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن متحور أوميكرون

بايدن يرفض الرد على اتصالات رئيس وزراء إسرائيل منذ 3 أسابيع

ترشيحاتنا

السوبر أهلاوي .. هاشتاج يتصدر التريند قبل مواجهة الرجاء المغربي

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22 - 12 - 2021 والقنوات الناقلة لها

وزير التعليم : كل ما يقال عن عدد أسئلة الامتحانات ونوعياتها «كذب»

بايدن: لا داعي للهلع من متحور أوميكرون

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن 14 منطقة في القاهرة

غادة والي: 88 مليار دولار حجم الأموال الفاسدة في أفريقيا خلال العام|فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ناري من إيمي سمير غانم حول حقيقة حجابها

الأرصاد الجوية توجه تحذيرا هاما لقائدي السيارات.. فيديو

فاروق الباز يفجر مفاجأة عن تحذير ناسا من اقتراب نهاية العالم.. فيديو

مصر تشهد 3 ظواهر جوية وطقس شديد البرودة.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز آل سعود

رحيل الونش عن الزمالك .. شوبير يفجر مفاجأة

بديل للميكروباص.. هل يقضى الأتوبيس الترددي على أسطورة "وحوش الأسفلت" أعلى الدائري؟

بالقانون.. أحذر ارتكاب هذه الأفعال يعرضك للحبس وغرامة 100 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيادة النائب.. كيف توفي شرير السينما المصرية محمود المليجي ودور المرأة الحديدية في حياته؟

أزمات نقيب الموسيقيين.. كيف واجه هاني شاكر اتهامات عبدة الشيطان ومطربي المهرجانات؟

بدون حجاب.. الصور الأولى من حفل زفاف ابنة الفنان ماجد المصري

وصول أولى رحلات نوفا آير السويدية إلى مطار الغردقة.. صور

فيديو

زوج فاطمة عيد: ألفت لها 30 أغنية في مسلسل واحد

يا بتاع الورد.. فاطمة عيد تشدو بأشهر أغانيها في صدى البلد

فيديو جراف.. مفاجأة صادمة في تقرير الطب الشرعي عن تحليل كريم الهواري

بحب المايوه واللبس الخفيف.. أبرز تصريحات مثيرة لـ رانيا يوسف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

اﻟﻤﺰﻳﺪ