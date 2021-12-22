بايدن: لا داعي للهلع من متحور أوميكرون

حاول الرئيس الأمريكي جو بايدن طمأنة الأمريكيين بشأن قدرة الولايات المتحدة، على التصدي للتفشي المتسارع لمتحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا الذي بات مهيمنا في البلاد.

وقال بايدن إن الأوضاع تثير القلق حيال أوميكرون، لكنه شدد على ضرورة "عدم الهلع"، مؤكدا أن الأوضاع حاليا مغايرة لما كانت عليه في مارس 2020.

وأضاف الرئيس الأمريكي "هناك 200 مليون شخص تلقوا كامل الجرعات اللقاحية. نحن جاهزون، وأكثر إلماما. علينا فقط أن نبقي على تركيزنا"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وأشار بايدن إلى وجود 3 اختلافات رئيسية حالية مقارنة بمرحلة بداية الجائحة، أولها توافر اللقاحات، ووفرة معدات الحماية الشخصية لمقدمي الرعاية الذين يتعين عليهم التعامل مع تدفق الأشخاص غير الملقحين إلى المستشفيات، فضلا عن وجود المعرفة المتراكمة حول هذا الفيروس.

وحرص الرئيس الأمريكي على تحذير أولئك الذين لم يتلقوا التطعيم بالكامل، قائلاً إن لديهم "سببًا وجيهًا للقلق"، مؤكدا أن التطعيم يشكل "واجبهم الوطني".

وتابع بايدن "الذين قرروا عدم تلقي التطعيم مسؤولون عن خياراتهم الخاصة، لكن هذه الخيارات تُغّيها معلومات مضللة على شاشات التلفزة والشبكات الاجتماعية".

كما ندد الرئيس الأمريكي بالسلوك "غير الأخلاقي" لبعض الشركات التي تجني الأرباح من خلال السماح بنشر أكاذيب "يمكن أن تقتل زبائنها".

وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق استراتيجية الرئيس الأمريكي بشأن الفيورس، والتي تتمثل في إجراء فحوصات، وتعزيز قدرات التطعيم وتوفير وسائل إضافية للمستشفيات، من دون فرض قيود جديدة قبل عيد الميلاد.

وفيما يتعلق بحظر السفر المفروض على دول إفريقية جراء تفشي أوميكرون، كشف بايدن أن إدارته تدرس إمكانية رفع الحظر عن 8 دول هي جنوب إفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو وإسواتيني والموزمبيق وملاوي.

وينتشر "أوميكرون" في 89 دولة حول العالم على الأقل، حسب منظمة الصحة العالمية التي أكدت أن حالات الإصابة بالمتحور الجديد تتضاعف سريعا.

وصنفت المنظمة متحور أوميكرون على أنه متحور مثير للقلق في 26 نوفمبر فور اكتشافه لأول مرة، ولا يزال الكثير غير معلوم عنه بما في ذلك شدة الأعراض الناتجة عنه.

كما بات متحور "أوميكرون" المهيمن في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب بيانات السلطات الصحية، حيث تغلب خلال أسابيع قليلة على "دلتا" حتى أنه أصبح يشكل أكثر من 95 % من الحالات الجديدة في 3 ولايات في شمال غرب البلاد.