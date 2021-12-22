مفاجأة سارة .. لقاح جديد ضد متحور أوميكرون

أعلنت شركة أسترازينيكا البريطانية، البدء في إنتاج لقاح مضاد لمتحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا، بالتعاون مع جامعة أوكسفورد.

وقال متحدث باسم "أسترازينيكا" إن الشركة اتخذت خطوات أولية في إنتاج لقاح ضد متحور أوميكرون، بالتعاون مع جامعة أكسفورد، وفقا لوكالة "رويترز".

فيما قال قائد مجموعة من الباحثين في جامعة أوكسفورد البريطانية ساندي دوجلاس لصحيفة "فاينانشال تايمز" إنه "مثلما كان الأمر مع الحالات الأخرى المثيرة للقلق سابقا، وبالعمل مع شركائنا من أسترازينيكا..اتخذنا الخطوات الأولية لإنتاج نسخة محدثة من اللقاح في حال الضرورة".

وأضاف أن "اللقاحات المبنية على الناقلات الفيروسية الغدانية قد تستخدم مبدئيا للتعامل مع أي متحور جديد بسرعة أكبر مما كان يعتقد البعض في وقت سابق.. ولديها مميزات مهمة بالفعل".

كانت دراسة علمية نشرتها مجلة "لانسيت" الطبية أشارت إلى أن الحماية التي يوفرها التطعيم بجرعتين من لقاح "أسترازينيكا"، تبدأ بالتقلص بعد 3 أشهر من اكتمال التطعيم.

وأشارت إلى أن اللقاحات المتكونة من جرعتين والمستخدمة على نطاق واسع في العالم، تولد عددا أقل من الأجسام المضادة لمتحور "أوميكرون" الجديد، لكن الجرعة الثالثة من اللقاح قد تعزز مستواها.

وفي وقت سابق، قالت شركة "فايزر" إنها ستعمل هي الأخرى على تطوير لقاح ضد متحور "أوميكرون"، كما تأمل شركة موديرنا أن تبدأ تجارب سريرية في هذا الشأن، خلال العام المقبل.

وذكرت "موديرنا" أن جرعة معززة من لقاحها ضد فيروس كورونا، تساعد على رفع مستوى الأجسام المضادة القادرة على التصدي لمتحور "أوميكرون".

انتشار مقلق لمتحور أوميكرون حول العالم

وينتشر "أوميكرون" في 89 دولة حول العالم على الأقل، حسب منظمة الصحة التي أكدت أن حالات الإصابة بالمتحور الجديد تتضاعف سريعا.

وصنفت المنظمة متحور أوميكرون على أنه متحور مثير للقلق في 26 نوفمبر فور اكتشافه لأول مرة، ولا يزال الكثير غير معلوم عنه بما في ذلك شدة الأعراض الناتجة عنه.

كما بات متحور "أوميكرون" المهيمن في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب بيانات السلطات الصحية، حيث تغلب خلال أسابيع قليلة على "دلتا" حتى أنه أصبح يشكل أكثر من 95 % من الحالات الجديدة في 3 ولايات في شمال غرب البلاد.

حذرت منظمة الصحة العالمية من "عاصفة أخرى قادمة"، في إشارة إلى تفشي متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا في مختلف أنحاء أوروبا.

ودعت الصحة العالمية، الحكومات الأوروبية، إلى الاستعداد لزيادة كبيرة في حالات الإصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا الذي بات المهيمن في العديد من الدول.

وقال هانز كلوج المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، في مؤتمر صحفي بفيينا إنه "منذ اكتشاف المتحور أوميكرون من فيروس كورونا قبل أربعة أسابيع، تم رصد المتحور في 38 دولة على الأقل من الدول الـ53 الأعضاء في منطقة أوروبا بمنظمة الصحة".

وأضاف "نستطيع أن نرى عاصفة أخرى قادمة.. في غضون أسابيع، سيهيمن أوميكرون على المزيد من بلدان المنطقة، ما يدفع الأنظمة الصحية التي تعاني من الضغوط بالفعل، إلى حافة الهاوية".

وأكد المسئول بمنظمة الصحة العالمية أن أوميكرون "أصبح المتحور السائد في بريطانيا والدنمارك والبرتغال"، موضحا أنه "في الأسبوع الماضي توفي 27 ألف شخص بفيروس كورونا في المنطقة، وتم تسجيل 2.6 مليون إصابة إضافية".