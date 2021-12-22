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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى رحيله

صلاح ذو الفقار.. ترك الشرطة من أجل التمثيل ومات أثناء التصوير

صلاح ذو الفقار
صلاح ذو الفقار

يحل اليوم ٢٢ ديسمبر  ذكرى وفاة الفنان الراحل صلاح ذو الفقار، وهو واحد من أشهر  فناني الوطن العربي الذي يعشقه الجمهور العربي .

 الفنان الراحل صلاح ذو الفقار ولد يوم 18 يناير عام 1926 ميلادياً و مازالت أفلامه يعشقها الجمهور العربي، حيث لم يقدم الفنان خلال مشواره الفني دور  شخصية شريرة إلا أثناء عمل واحد فقط.

محطات في حياة الفنان صلاح ذو الفقار

التحق بكلية طب جامعة الإسكندرية، إلا أن وفاة والده جعله يتواجد معه فترة طويلة في القاهرة وقتها حيث تم فصله من الكلية لغيابه لوقت طويل رغم أنه حلمه كاد أن يصبح طبيباً.

 

بعد قرار فصله  من كلية الطب، التحق صلاح ذو الفقار بكلية الشرطة وأصبح طالبا عسكريا وبدأ عمله في الشرطة في المنوفية، ثم تم تعيينه مدرسا في كلية الشرطة حتى استقال عام 1957.

 

اتجه إلى السينما وبدأ مشواره الفني من خلال فيلم "عيون سهرانة". اصبح ممثلاً وحصل على جائزة أفضل منتج عن فيلم " أريد حلا " .

 

كان يتواجد مع أشقائه عز الدين ذو الفقار ومحمود ذو الفقار مخرجين، وفي وقت فراغه كان يحضر أوقات تصوير الأفلام.


وكان أول دور له في عام 1955، أعطاه شقيقه الأكبر عز الدين ذو الفقار" دور بطولة في فيلم "عيون سهرانة".


تزوج أربع مرات،  من بينهم اثنتين من داخل الوسط الفني وهما الفنانة زهرة العلا والفنانة شادية، وكانت آخر زيجاته من خارج الوسط الفني وتدعى بهيجة مقبل، والتي تحدثت عنه في أحد اللقاءات: “كان مرح ويشع الطاقة ويحاول يغير مود كل من حوله” .


أصدقاؤه أغلبهم من خارج الوسط الفني، ومنهم زملاؤه من الشرطة"، حيث دام زواجهما 18 عامًا حتى وفاته، وأوصى أبناءه بها قبل وفاته لتظل علاقتهم قوية.


توفي في يوم 22 ديسمبر عام 1993 عن عمر ناهز 67 عاماً وذلك أثناء تصوير المشهد الأخير من فيلم "الإرهابي" وذلك إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

عز الدين ذو الفقار صلاح ذو الفقار الفنانة شادية كلية الطب كلية الشرطة

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