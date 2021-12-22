تقديرات بمقتل 199 ألفًا في اليابان حال وقوع زلزال بقوة 9 درجات

أصدرت حكومة اليابان تقديرات جديدة للأضرار في ظل سيناريو وقوع زلزال بقوة 9 درجات قبالة ساحل المحيط الهادئ في شمال شرق وشمال اليابان، محذرة من احتمالية أن يتسبب الزلزال القوي في وفاة ما يصل إلى 199 ألف شخص في 7 مقاطعات، بما في ذلك هوكايدو وأوموري.



وأفاد المجلس المركزي لإدارة الكوارث، حسب ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم /الأربعاء/ بأن سلسلة من موجات تسونامي إثر الزلزال القوي ستكون السبب في سقوط معظم الوفيات، بل ويمكن أن يسفر الزلزال عن تدمير 220 ألف مبنى كحد أقصى حال حدوثه على طول خندق اليابان، وتصل التداعيات الاقتصادية المحتملة للمنطقة والبلد ككل، إلى ما يقرب من 31.3 تريليون ين (أي ما يعادل 275.4 مليار دولار).



ودعا المجلس المركزي لإدارة الكوارث إلى اتخاذ تدابير إضافية للوقاية من الكوارث، وتشير تقديرات المجلس إلى أن هناك إمكانية لتقليل حصيلة القتلى بنسبة 80% في حال طبقت إجراءات مكافحة كوارث محسنة، وتتضمن تجهيز ملاجئ للاحتماء من التسونامي وضمان أن يبدأ جميع الساكنين في مناطق الخطر إخلاء منازلهم في غضون 10 دقائق من وقوع الزلزال.