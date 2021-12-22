3 مطالب محورية.. كيف يجهز كيروش منتخب مصر لمعترك الأمم الأفريقية؟

طالب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، من مسئولى اتحاد الكرة بتوفير مباراتين وديتين أو " مباراة واحدة على الأقل " قبل سفر المنتخب إلى الكاميرون لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية المقرر انطلاقها فى 9 يناير المقبل .

ويرى كيروش ضرورة ، خوض مباراة ودية على الأقل قبل السفر إلى الكاميرون لتجربة عدد من اللاعبين والاستقرار على الخطة التي سيخوض بها منافسات الأمم الإفريقية.

وطالب كيروش توفير طائرة خاصة لـ سفر المنتخب إلى الكاميرون تجنبا لإرهاق البعثة قبل أيام من خوض منافسات الكان ، وهو الأمر الذي وافق عليه على الفور مسئولي الجبلاية .

ووجه كيروش جهازه المعاون بمتابعة دقيقة للجولتين المقبلين من الدوري الممتاز بالإضافة إلى متابعة اللاعبين المحترفين بشكل مفصل مع تقديم تقارير كاملة بشأن اللاعبين من أجل حسم القائمة النهائية المشاركة بكأس الأمم الإفريقية والتي ستضم 30 لاعبا " 28 أساسيين بالإضافة إلى 2 لاعبين لظروف الإصابات وغيرها " .

وضمت قائمة منتخب مصر المعلنة لخوض الأمم الإفريقية أمس 40 لاعبا وهم: محمد الشناوى ومحمد فوزى ومحمد صبحى ومحمد أبو جبل ومحمود جاد وأيمن أشرف وأحمد ابو الفتوح وأحمد حجازى وعمر كمال وعمرو السولية ومصطفى فتحى ومحمد صلاح ومصطفى محمد ومحمد مجدى أفشة وامام عاشور وأكرم توفيق ومحمود الونش ومحمد الننى وعمر مرموش وعبد الله السعيد ومروان حمدى ورمضان صبحى وأحمد سيد زيزو وأحمد حسن كوكا وابراهيم عادل وأحمد ياسر ريان ومحمود علاء وأحمد ياسين ومحمد هانى وأحمد رفعت ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدى ونبيل عماد دونجا ومحمود تريزيجيه وحمدى فتحى ومحمد شريف ومهند لاشين ومحمد فتح الله وأحمد رمضان بيكهام ومروان داوود.

ومن المقرر أن يستبعد كيروش 10 لاعبين دفعة واحدة قبل 28 ديسمبر الجاري على ان يتم إرسال قائمة تضم 30 لاعبا فقط وذلك وفقا للوائح المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وحدد كيروش عدد من المعايير بشان القائمة النهائية لمنتخب مصر فى كأس الأمم الإفريقية ، وهو مشاركة اللاعبين بشكل أساسي فى الدوري خلال المباراتين المقبلين ، ويميل كيروش إلى ضم كافة اللاعبين المحترفين إلى القائمة النهائية للمنتخب فى الكان ، ويبقى أحمد حسن كوكا هو اللاعب الوحيد الذى عليه خلاف داخل جهاز الفراعنة بشأن ضمه إلى القائمة النهائية فى ظل تراجع مستواه الفني فى الفترة الأخيرة .