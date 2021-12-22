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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي موجهاً حديثه لـ وزير المالية: إنت بتصرف في السنة اللي كنت بتصرفه في 30 سنة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن متوسط ما استهلكته الدولة المصرية في الاستثمارات خلال الـ 7 سنوات الماضية، هو تريليون جنيه تقريباً، موجهاً حديثه لـ وزير المالية، الدكتور محمد معيط، قائلا: "يعني انت بتصرف في السنة اللي كنت بتصرفه في 30 سنة تقريباً".

وأضاف السيسي، خلال كلمته أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية التنموية بمحافظة أسيوط: "هذه محاولة منا لتعويض اللي فات".

ورد وزير المالية قائلاً: "أنا حالياً بضطر أجيب المليار الواحد بعبء مالي وأعوض بيه.. وبيحملني 1.2 مليار سنوياً.. أنا لو مكنتش عملت كده خلال الـ 30 سنة الماضية.. وكنت احتفظت بالأرض الزراعية.. كان زماني عملت تجمعات أرخص للدولة.. بدلاً من إني أصرف مليارات عشان أعمل استصلاحات".

وتابع الدكتور محمد معيط: "أنا عشان أعمل استصلاح في الأرض الزراعية.. هضطر أمول هذا الاستصلاح واضطر اعمل تجمعات للناس.. فكل ده عبء تمويلي ضخم جداً.. ويرهق الدولة بشدة.. لأن التريليونات اللي بتتصرف عشان التعويض بقت حالياً أخطر وأخطر".

السيسي وزير المالية محمد معيط محافظة أسيوط الرئيس السيسي

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