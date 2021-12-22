ميتا تقاضي مجرمي الإنترنت بتهمة خداعهم الملايين من مستخدمي فيسبوك وواتساب

تقاضي شركة فيسبوك (ميتا حاليا)، عددا من مجرمي الإنترنت المتهمين باستهداف مستخدمي فيسبوك و واتساب وماسنجر بهجمات تصيد احتيالي، من أجل مشاركة معلومات وكلمات المرور حساباتهم عبر صفحات تسجيل دخول مزيفة.

وحسب ما ذكره موقع "techradar" التقني المتخصص، قالت شركة ميتا الأمريكية في بيان عبر مدونتها الرسمية، إنها رفعت دعوى قضائية فيدرالية في محكمة كاليفورنيا، ضد أشخاص مجهولين قاموا بإنشاء مواقع تسجيل دخول مزيفة و استخدامها للتحايل على المستخدمين وسرقة حساباتهم على خدمات الشركة المختلفة.



فيسبوك تواجه المحتالين



وأوضحت عملاقة التواصل الاجتماعي، أن الجهات الخبيثة أنشأت ما يقرب من 40 ألف موقع تصيد، انتحلوا من خلالها الصفحات الرسمية لموقع فيسبوك وماسنجر و إنستجرام و واتساب وجميعها خدمات تابعة لشركة ميتا.



وقالت جيسيكا روميرو، مديرة إنفاذ النظام الأساسي والتقاضي في شركة ميتا: "إن مخطط عمليات التصيد تضمن إنشاء أكثر من 39 ألف موقع ويب، تم تصميمها لتحاكي شكل مواقع خدمات ميتا الاجتماعية الشهيرة".

وأوضحت جيسيكا: "إن هذه المواقع مصممة بدقة لإقناع الأشخاص بإدخال العناوين الإلكترونية وكلمات المرور المرتبطة بحساباتهم والتي جمعها المدعى عليهم، حتي يتمكنوا فيما بعد من الاستيلاء عليها بسهولة."



واستخدم المهاجمون خدمة ترحيل تسمى Ngrok، والتي لم تمنع حلول الأمن السيبراني من حجب روابط المواقع المزيفة بشكل كامل، والتي زودتهم أيضا بهوية الاستضافة عبر الإنترنت والموقع الفعلي لموقع التصيد الاحتيالي.



وتحاول ميتا مقاومة المحتالين الذين يستغلون شهرة خدماتها، وكما تسعى عملاقة التواصل الاجتماعي إلى الحصول على تعويض لا يقل عن 500 ألف دولار من مشغلي مواقع الاحتيال.

يذكر أن شركة فيسبوك تبذل جهودا كبيرة للقضاء على المحتالين خلال العاميين الماضيين، ففي مارس 2020، رفعت الشركة دعوى قضائية ضد مسجل اسم المجال Namecheap وخدمة وكيل Whoisguiard لـ "تسجيل أسماء النطاقات التي تهدف إلى خداع الأشخاص من خلال التظاهر بالانتماء إلى تطبيقات فيسبوك واستخدامها في عمليات التصيد والاحتيال على المستخدمين.