عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ميتا تقاضي مجرمي الإنترنت بتهمة خداعهم الملايين من مستخدمي فيسبوك وواتساب

فيسبوك
فيسبوك

تقاضي شركة فيسبوك (ميتا حاليا)، عددا من مجرمي الإنترنت المتهمين باستهداف مستخدمي فيسبوك و واتساب وماسنجر بهجمات تصيد احتيالي، من أجل مشاركة معلومات وكلمات المرور حساباتهم عبر صفحات تسجيل دخول مزيفة.

وحسب ما ذكره موقع "techradar" التقني المتخصص، قالت شركة ميتا الأمريكية في بيان عبر مدونتها الرسمية، إنها رفعت دعوى قضائية فيدرالية في محكمة كاليفورنيا، ضد أشخاص مجهولين قاموا بإنشاء مواقع تسجيل دخول مزيفة و استخدامها للتحايل على المستخدمين وسرقة حساباتهم على خدمات الشركة المختلفة.

خطابات كراهية.. تقرير: فيسبوك فشل في منع الإرهابيين من استخدام منصاته

ياهو: ميتا "فيسبوك" أسوأ شركة في العالم لعام 2021


فيسبوك تواجه المحتالين


وأوضحت عملاقة التواصل الاجتماعي، أن الجهات الخبيثة أنشأت ما يقرب من 40 ألف موقع تصيد، انتحلوا من خلالها الصفحات الرسمية لموقع فيسبوك وماسنجر و إنستجرام و واتساب وجميعها خدمات تابعة لشركة ميتا.


وقالت جيسيكا روميرو، مديرة إنفاذ النظام الأساسي والتقاضي في شركة ميتا: "إن مخطط عمليات التصيد  تضمن إنشاء أكثر من 39 ألف موقع ويب، تم تصميمها لتحاكي شكل مواقع خدمات ميتا الاجتماعية الشهيرة".

وأوضحت جيسيكا: "إن هذه المواقع مصممة بدقة لإقناع الأشخاص بإدخال العناوين الإلكترونية وكلمات المرور المرتبطة بحساباتهم والتي جمعها المدعى عليهم، حتي يتمكنوا فيما بعد من الاستيلاء عليها بسهولة."


واستخدم المهاجمون خدمة ترحيل تسمى Ngrok، والتي لم تمنع حلول الأمن السيبراني من حجب روابط المواقع المزيفة بشكل كامل، والتي زودتهم أيضا بهوية الاستضافة عبر الإنترنت والموقع الفعلي لموقع التصيد الاحتيالي.


وتحاول ميتا مقاومة المحتالين الذين يستغلون شهرة خدماتها، وكما تسعى عملاقة التواصل الاجتماعي إلى الحصول على تعويض لا يقل عن 500 ألف دولار من مشغلي مواقع الاحتيال.

 

يذكر أن شركة فيسبوك تبذل جهودا كبيرة للقضاء على المحتالين خلال العاميين الماضيين، ففي مارس 2020، رفعت الشركة دعوى قضائية ضد مسجل اسم المجال Namecheap وخدمة وكيل Whoisguiard لـ "تسجيل أسماء النطاقات التي تهدف إلى خداع الأشخاص من خلال التظاهر بالانتماء إلى تطبيقات فيسبوك واستخدامها في عمليات التصيد والاحتيال على المستخدمين.

فيسبوك شركة ميتا هجمات تصيد احتيالي صفحات مزيفة دعوى قضائية مجرمي الإنترنت

موضوعات متعلقة

تحذير مهم من تسريب 225 مليون كلمة مرور عبر الإنترنت.. وخطوة مهمة تكشف اختراق حسابك

خطوات إعادة ضبط المصنع لهاتف آيفون وأندرويد

استخدم هذه الحيلة لأخذ لقطة شاشة على Snapchat دون علم الآخرين

تسبب في إصابتهما بجروح خطيرة.. انفجار بطارية هاتف ذكي في وجه طفلين

ترشيحاتنا

اللجنة العلمية: أبحاث لدمج لقاح الأنفلونزا وكورونا في حقنة واحدة

تقارير: برشلونة يقترب من التعاقد مع توريس قادمًا من مانشستر سيتي

انجازات يصعب تكرارها بالقارة.. كاف يتغزل في بطولات منتخب مصر

البترول: زيادة توصيل الغاز الطبيعي بالصعيد 3 أضعاف في 7 سنوات

مفتي السعودية عن الشذوذ الجنسي:العالم مبتلى بجرأة ماجنة ودعاوى باطلة وشعارات فاسدة

وصلت للتهديد بالقتل.. معلمة تفقد وظيفتها لهذا السبب الغريب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ناري من إيمي سمير غانم حول حقيقة حجابها

حقيقة تأجيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي

السيسي : لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

الجوازة الأولى ولا التانية .. أول توضيح من المصيلحي بشأن محددات إصدار بطاقات التموين الجديدة .. فيديو

ألقاها والداها عارية واحتضنتها الكلاب الضالة من برد الشتاء.. تفاصيل مؤلمة

فاروق الباز يفجر مفاجأة عن تحذير ناسا من اقتراب نهاية العالم.. فيديو

مصر تشهد 3 ظواهر جوية وطقس شديد البرودة.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

عاوزين نعيش.. السيسى : فدان الأرض سيصل لـ مليون جنيه فى هذه الحالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير السياحة والآثار يلتقى بأعضاء الدورة الـ 46 للتمثيل الدبلوماسى للملحقين العسكريين

تامر حسني يحيي حفل زفاف ابنة ماجد المصري بحضور نجوم الفن

سيادة النائب.. كيف توفي شرير السينما المصرية محمود المليجي ودور المرأة الحديدية في حياته؟

أزمات نقيب الموسيقيين.. كيف واجه هاني شاكر اتهامات عبدة الشيطان ومطربي المهرجانات؟

فيديو

فيديو جراف..دجال..تفاصيل ضبط أحمد جبر صاحب حملة تنظيف المقابر بتهمة الدجل والشعوذة

فيديو جراف| كنت بفضفض.. قصة دينا حسين (دليلة) والإساءة لفناني مصر

الأجوليميك.. مادة منشطة تتسبب في إيقاف 3 فرسان من مصر وقطر.. فيديوجراف

زوج فاطمة عيد: ألفت لها 30 أغنية في مسلسل واحد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ