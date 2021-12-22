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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. نسرين طافش بإطلالة خلابة في أحدث ظهور بمناسبة رأس السنة

نسرين طافش تتألق بإطلالة سواريه بمناسبة رأس السنة.. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة السورية،نشرين طافش،جمهورها، إطلالتها بمناسبة رأس السنة الجديدة، ونشرت مجموعة صور من خلال حسابها الشخصب بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

وتألقت طافش بإطلالة ليلية، حيث إرتدت فستان سوارية أسود طويل، تميز بقصة أنثوية جذابة،واعتمدت شعرها منسدلا علي كتفيها،وكتبت معلقة من خلال صورها: "قد تكون أيامك ميلاد سعيد ومشرق." 


في سياق أخر،اعتذرت نسرين طافش، عن عدم تواجدها في الجزء الثاني من مسلسل “المداح”، وأوضحت أسبابها من خلال حسابها الرسمي على “تويتر”.
 

وكتبت نسرين: “اعتذرت عن عدم المشاركة في مسلسل المداح الجزء الثاني بعد إعلام الشركة المنتجة بارتباطي رسميا بمسلسل آخر وهو #جوقة عزيزة في سوريا، وذلك لاستحالة التنسيق بين عملين في بلدين مختلفين في نفس الوقت ولا صحة لأي إشاعة كاذبة غير ما سبق، أتمنى لأحبائي أسرة المداح النجاح في الجزء الثاني”.

 

وقالت نسرين طافش عن دورها في مسلسل “المداح” الجزء الأول: "مسلسل المداح كان فرصة جميلة  لتقديمي للجمهور المصري بشكل مختلف تمامًا".

 

وأضافت نسرين طافش، خلال حوارها في فعاليات افتتاح مهرجان الجونة: "الشخصية كانت مختلفة على صعيد العالم الداخلي شكلًا ومضمونًا وفكرًا والبنات والناس حبوها عشان كانت إنسانة بسيطة قريبة من الشارع والناس وبتمثل مشاكل كتير البنات بتعاني منها".

 

وتابعت نسرين طافش: "لما شخصيتها تغيرت وبقت إنسانة قوية ده كان مثال لأي امرأة عشان تعرف إن هى تقدر تاخد حقها بيدها وكان الدور بالنسبة لي السهل الممتنع ولكن ربنا وفقني".

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