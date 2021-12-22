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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المفوضية العليا للانتخابات الليبية: إزالة كافة المعوقات التي تواجه استكمال العملية الانتخابية

ليبيا
ليبيا

اقترحت المفوضية العليا للانتخابات الليبية أن يتولى مجلس النواب العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة حالة القوة القاهرة التي تواجه استكمال العملية الانتخابية.

 

وأشارت إلى أن عملية التدقيق في طلبات المرشحين لانتخابات مجلس النواب البالغ عددها (5385) قد قاربت على الانتهاء وهي في طور المراجعة النهائية في بيان لها.

وأفادت أنها سوف تصدر قرارها المتعلق بالإعلان عن القوائم الأولية لمترشحي مجلس النواب، ومن ثم البدء في مرحلة الطعون.

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ليبيا: المفوضية العليا للانتخابات تقترح تأجيل الجولة الأولى من الاقتراع لـ 24 يناير

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وأكدت المفوضية أنها لم تتخل عن تحمل مسؤولياتها، مشيرة إلى إنجاز ما يتوجب عليها القيام به بما لا يدع مجالاً للشك في حيادتيها واستقلاليتها.

وتابعت المفوضية :”الاتهامات الموجهة إلينا بالتقصير والتسيس ما هي إلا مجرد حملات للتشويش والتظليل”.

وأفادت أن هذه الحملات هدفها النيل من سمعة المفوضية وعرقلة هذا الاستحقاق بما يخدم أجنداتهم العبثية.

وشددت على السلطتين التشريعية والقضائية أمام مسؤولياتهم والتزاماتهم في الأخذ بإجراءات تُفضي إلى نجاح هذا الاستحقاق بما يحقق آمال الشعب.

وكانت  المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الأربعاء أعلنت تأجيل يوم الاقتراع للجولة الأولى إلى 24 يناير 2022 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، وتعديلاته.

ليبيا مجلس النواب انتخابات مجلس النواب المفوضية الوطنية العليا العملية الانتخابية

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