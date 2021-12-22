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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

رئيس مياه البحيرة يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الشركة.. ويوجه بتذليل العقبات

صدى البلد

عقد اللواء مهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، اجتماعا مع وحدة الميجا بالشركة والمكاتب الاستشارية والشركات المنفذة، حيث تم  عرض الموقف التنفيذى لمشروعات مركز كوم حمادة والقرى التابعة لها بقرى دمشلي والعلقام وأبو الخاوى وتجمع الجزيرة وشمال المقابر ومحطة معالجة صرف صحي البريجات بطاقة استيعابية 7500 متر مكعب /يوم بإجمالي استثمارات قدرها 460 مليون جنيه.
 

ووجه نشأت بتذليل جميع العقبات لتنفيذ المشروعات فى اوقاتها المحددة وتابع الموقف التنفيذي،  مشيرا إلى أهمية إنهاء الأعمال علي النحو الامثل حسب المواصفات الموضوعه والمتفق عليها وذلك حسب التوقيتات الزمنية المحددة.

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