النمنم: المشروعات التنموية في مصر تحمي الوطن من مخاطر الإرهاب

قال الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة السابق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يبنى الجمهورية الجديدة، ومصر الجديدة بالمعنى الحقيقي للكلمة، موضحًا أن الرئيس اليوم افتتح اليوم مشروعات كبيرة و عملاقة فى الصعيد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الرئيس يهتم بجميع المحافظات وليس وجه دون الأخر.

ولفت إلى أن الرئيس يبنى القري لكى تكون جاذبة للسكان، و من قبل قام بالقضاء على المناطق غير الأمنة، وبناء وحدات جديدة لـ المواطنين.

وأشار إلى أن الرئيس قام يبنى مصر الجديدة،ويقوم بتوفير وحدات لمنع الأعتداء على الأراضى، و يقوم بتوفير المطلبات الأساسية لـ المواطنين.

وأوضح أن الرئيس تحدث اليوم خلال افتتاح المشروعات فى الصعيد وقال إنه من الممكن أن يكون راضى عندما يصل دخل الفرد بين 10000 لـ 20000.

وأكد أن بناء الدول يبدأ بالخيال السياسي لتحسين الحياة للمواطنين وهو ما يحدث حاليًا فى مصر، وأن ما يقوم به السيسي، مختلف و يجعل الجميع فى استقرار.

وكشف أن مصر تضم أطباء على مستوى عالمى وهم متواجدون فى كل مستشفيات العالم، و الرئيس يسعى لكى يكون الأباء المميزين فى جميع المحافظات، وبدلا من أن يأتى الكريض من أى مكان لـ القاهرة للعلاج يتم علاجه فى مكانه.

وتابع :" نمتلك مناطق صحراوية كبيرة فى مصر نستطيع استغلالها لبناء حياة و مجتمعات جديدة، بدلا من الاعتداء على الأراضي.

وأوضح أن الصعيد ظل مهمشًا وخارج عمليات التنمية لسنوات طويلة، وأن محمد على عندما قرر بناء مصر الحديثة بدأ بالصعيد.

وأشار إلى أن هناك إرادة سياسية لتنمية الصعيد و الاهتمام به خلال السنوات الحالية، مؤكدًا أنه لم يكن يتبغى أن يتم ترك الصعيد يعانى لسنوات من الإهمال.

وكشف أن جزء من الفكر الإرهابي متعلق بقلة التنمية، و ولفت إلى أن المشروعات التنموية فى مصر تحمى الوطن من مخاطر الإرهاب و الفكر المتطرف، و الدولة المصرية يجب أن تكون حاضرة فى كل شء.