الإسكندرية للفيلم القصير ينتظر دعم وزارة الثقافة لإقامة دورته الثامنة

تضع إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير اللمسات الاخيرة لإقامة دورته الثامنة في الفترة من 10 إلى 16 فبراير المقبل، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر شريحة من الجمهور لحضور فعالياته، خاصة أنه من المنتظر أن تحظى الدورة الثامنة للمهرجان والأولى له دوليا باهتمام أكبر من صناع الأفلام القصيرة حول العالم، بعدما حظي بسمعة عربية مرموقة، وشهدت دوراته الكثير من العروض العالمية الأولى، كما يشهد المهرجان المتخصص بالأفلام القصيرة سنوياً حضوراً جماهيرياً كبيراً، منطلقا من كونه نقطة التقاء لمختلف المواهب العربية لتبادل الثقافة السينمائية بين محبي الأفلام وصناعها.



وتنشد إدارة المهرجان من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم مزيدا من الدعم خاصة بعدما أشادت به في أكثر من مناسبة وبالجهود المبذولة خلال دوراته الماضية في تعزيز الحراك الفني بين أبناء المحافظة، والإسهام في تقديم صورة مشرفة لصناعة المهرجانات المصرية بوجه عام.

وحرصت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير على إضافة بعض التعديلات على مسابقات بعدما قرر التوجه إلى الدولية، حيث ستتكون المسابقات "الدولية"، والتي تنقسم إلى فروع الأفلام الروائية والوثائقية والتحريك.

وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم

المسابقة العربية، والتي تنقسم إلى فرعي الأفلام الروائية والوثائقية، ومسابقة أفلام الطلبة "للمصريين".



وتتشكل لجان مشاهدة أفلام المسابقة الدولية من الناقد دانيال تانيليان والناقد محمد كسبر والسينمائية بلاجية عادل، بينما لجنة مشاهدة أفلام الطلبة والأفلام العربية الناقدة نرمين جودة، المخرجة إصرار الشريف، الناقد محمد أحمد، والمخرجة ولاء شعبان.



وتتكون إدارة المهرجان من محمد محمود رئيسا، موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرا.