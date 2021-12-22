حياة كريمة: كل المحافظات في الصعيد ستدخل المرحلة الثانية من المبادرة

أكد محمد طاهر رئيس القطاع التنفيذي بمؤسسة حياة كريمة، أن المبادرة لن تنجح بدون ذراع التنمية، حتى يشعر المواطن بأن كل شيء متوفر له ومتوصل له.

وأضاف محمد طاهر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، في برنامجه الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأربعاء، أن المرحلة الأولى من المبادرة قربت الانتهاء في محافظات الصعيد، لافتا إلى أن كل المحافظات في الصعيد ستدخل المرحلة الثانية من المبادرة.

وتابع محمد طاهر رئيس القطاع التنفيذي بمؤسسة حياة كريمة، أن كل قري الصعيد سيكون بها وحدات خدمية وصحية، حتى تتحقق التنمية المنشودة من قبل المواطنين.

وأكمل محمد طاهر رئيس القطاع التنفيذي بمؤسسة حياة كريمة، أن الصعيد له النصيب الأكبر من كل مراحل مبادرة حياة كريمة، مشيرا إلى أن نتابع الأعمال على الأرض بشكل مستمر حتى نتأكد من كل التفاصيل.

وأردف محمد طاهر رئيس القطاع التنفيذي بمؤسسة حياة كريمة، أن دخلت مدارس جديدة الخدمة في المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة في كل محافظات مصر وفي محافظات الصعيد.