أحمد موسى: تريليون جنيه أنفقت على الصعيد فى الـ 7سنوات الأخيرة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولى اهتمام كبير بـ محافظات الصعيد، موضحًا أن الدولة انفقت 900 مليار جنيه خلال 30 سنة و الآن تم انفاق تريليون جنيه فى الفترة الأخيرة، وتحديدًا الـ 7 سنوات الأخيرة.



وأوضح أحمد موسى، أن القري بالصعيد كانت تعانى من عدم وجود كهرباء و صرف صحى، و خدمات كثيرة، ولكن فى عهد السيسي تم حل جميع المشكلات.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، أن الكهرباء كانت تأتى يوم وتقطع 7 أيام، أو ساعات و بقى اليوم بدون كهرباء.



ولفت موسى إلى أنه يتحدث عن قريته بـ سوهاج، وعن المشكلات التى كانت تعانى منها، و الآن متوفر بها كل شئ.



وأشار إلى أن الصعيد كان يعانى من اختلاط مياه الصرف بمياه الشرب و الآن اختفى هذا المشهد الصعب.



وكشف أن المشروعات التى تتم وتقوم بها الدولة توفر فرص عمل، مؤكدًا أن هناك 600 ألف فرصة عمل وفرها مشروع حياة كريمة فى المرحلة الأولي، و الكرأة حصلت على جميع حقوقها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.