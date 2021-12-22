بعد التتويج بالسوبر الأفريقي.. الأهلي ينافس ريال مدريد في عدد الألقاب القارية

اقترب النادي الأهلي من منافسة ريال مدريد الإسباني في عدد الألقاب، عقب التتويج ببطولة السوبر الإفريقي على حساب الرجاء المغربي.

ويمتلك النادي الأهلي في جعبته 24 لقبًا قاريًا بفارق لقبين عن فريق ريال مدريد الإسباني المتوج بـ 26 لقبًا قاريًا، حيث يأمل النادي الأهلي في مواصلة الانتصارات وتحقيق الانجازات لاستعادة مكانته كأكثر الأندية تتويجًا في العالم.

وسيجتهد الأهلي من أجل تحقيق الانجاز التاريخي بالفوز بكأس العالم للأندية ليصل إلى اللقب رقم 25 ويُضيق الخناق على ريال مدريد.

ويمتلك الأهلي 10 ألقاب لدوري أبطال إفريقيا كان أغلاها اللقب التاسع الذي حققه أمام الزمالك عام 2020 فيما عُرف بنهائي القرن.

كما يمتلك الأهلي 8 ألقاب للسوبر، و4 ألقاب لبطولة إفريقيا أبطال الكؤوس، ولقبا للكأس الأفرو آسيوية.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة السوبر الأفريقي على حساب الرجاء المغربي، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الريان، لحسم لقب السوبر الأفريقي.

تفاصيل المباراة..

أجبر عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المدير الفني بيتسو موسيماني على تبديله في الثواني الأولى من مباراة السوبر الأفريقي بين المارد الأحمر والرجاء المغربي.

تعرض السولية لشد عضلي في الثانية الأولى من المباراة، وسقط داخل أرضية الملعب وأجرى بيتسو موسيماني التبديل الأول وحل ياسر ابراهيم بدلاً منه.

استطاع حميد أحداد لاعب الرجاء المغربي تسجيل الهدف الأول.

سجل حميد أحداد الهدف عن طريق متابعة مميزة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة ١٣ من عمر المباراة.

أنقذ محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي مرماه من هدف ثان لنادي الرجاء البيضاوي من عمر الشوط الاول.

وأهدر الرجاء البيضاوي الهدف الثاني بعد توغل رائع من الناحية اليسري سددها اللاعب وأنقذها الشناوي وتصدي لها وحولها إلي ركلة ركنية فى الدقيقة 15 .

حاول الأهلي الوصول إلى مرمى الرجاء أكثر من مرة، ولكن لم يستطع ترجمتها لهدف تعادل حتى الدقيقة 30 من عمرالمباراة.

واحتسب حكم المباراة دقيقة واحدة وقتا محتسبا بدلا من الضائع، لم يتمكن الأهلي خلالها من تسجيل هدف التعادل أو تشكيل أي خطورة على مرمى الرجاء.

رصدت عدسات مباراة الأهلي والرجاء في السوبر الإفريقي، مشادة كلامية بين الحكم الرابع ورامي ربيعة مدافع الأهلي في الدقيقة 55 من عمر المباراة بسبب مبالغة لاعبي الرجاء في إهدار الوقت.

تغاضى حكم المباراة عن احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي في الدقيقة 71 بعد لمس أحد لاعبي فريق الرجاء الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف الأول وإدراك التعادل أمام الرجاء..

في الدقيقة 90 كالعادة استطاع الأهلي أن ينتزع آهات الجماهير ويسجل هدفا من أجمل ما يكون عن طريق طاهر محمد طاهر.

وبهذا التعادل انتقل الفريقان إلى ركلات المعاناة الترجيحية لحسم لقب السوبر الإفريقي .

ركلات الجزاء

الأهلي

علي معلول يسجل

بدر بانون يسجل

بيرسي تاو يسجل

أحمد عبدالقادر يسجل

طاهر محمد طاهر يسجل

أكرم توفيق يسجل

الرجاء المغربي

محسن متولي يسجل

زكريا الوردي يسجل

حدودي يسجل

بن حليب يسجل

محسن متولي يسجل

عبد الإله مدكور أهدر ركلة الجزاء

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - حمدي فتحي - بدر بانون.

خط الوسط: علي معلول - أليو ديانج - عمرو السولية - أكرم توفيق.

خط الهجوم: حسين الشحات - محمد مجدي "أفشة" - بيرسي تاو.

وجاء تشكيل الرجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: أنس الزنيتى.

الدفاع: حركاس - هدهودى - مدكور - جبيرا.

الوسط: الوردى - فابريس نجوما - عبد الإله الحافيظى.

الهجوم: محسن متولى - محمود بنحليب - حميد أحداد.