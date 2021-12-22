عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد التتويج بالسوبر الأفريقي.. الأهلي ينافس ريال مدريد في عدد الألقاب القارية

الأهلي والرجاء
الأهلي والرجاء

اقترب النادي الأهلي من منافسة ريال مدريد الإسباني في عدد الألقاب، عقب التتويج ببطولة السوبر الإفريقي على حساب الرجاء المغربي. 

ويمتلك النادي الأهلي في جعبته 24 لقبًا قاريًا بفارق لقبين عن فريق ريال مدريد الإسباني المتوج بـ 26 لقبًا قاريًا، حيث يأمل النادي الأهلي في مواصلة الانتصارات وتحقيق الانجازات لاستعادة مكانته كأكثر الأندية تتويجًا في العالم.

وسيجتهد الأهلي من أجل تحقيق الانجاز التاريخي بالفوز بكأس العالم للأندية ليصل إلى اللقب رقم 25 ويُضيق الخناق على ريال مدريد.

ويمتلك الأهلي 10 ألقاب لدوري أبطال إفريقيا كان أغلاها اللقب التاسع الذي حققه أمام الزمالك عام 2020 فيما عُرف بنهائي القرن.

كما يمتلك الأهلي 8 ألقاب للسوبر، و4 ألقاب لبطولة إفريقيا أبطال الكؤوس، ولقبا للكأس الأفرو آسيوية. 

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة السوبر الأفريقي على حساب الرجاء المغربي، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الريان، لحسم لقب السوبر الأفريقي.

تفاصيل المباراة..

أجبر عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المدير الفني بيتسو موسيماني على تبديله في الثواني الأولى من مباراة السوبر الأفريقي بين المارد الأحمر والرجاء المغربي.

تعرض السولية لشد عضلي في الثانية الأولى من المباراة، وسقط داخل أرضية الملعب وأجرى بيتسو موسيماني التبديل الأول وحل ياسر ابراهيم بدلاً منه.

استطاع حميد أحداد لاعب الرجاء المغربي تسجيل الهدف الأول.

سجل حميد أحداد الهدف عن طريق متابعة مميزة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة ١٣ من عمر المباراة.

أنقذ محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي مرماه من هدف ثان لنادي الرجاء البيضاوي من عمر الشوط الاول.

وأهدر الرجاء البيضاوي الهدف الثاني بعد توغل رائع من الناحية اليسري سددها اللاعب وأنقذها الشناوي وتصدي لها وحولها إلي ركلة ركنية فى الدقيقة 15 .

حاول الأهلي الوصول إلى مرمى الرجاء أكثر من مرة، ولكن لم يستطع ترجمتها لهدف تعادل حتى الدقيقة 30 من عمرالمباراة.

واحتسب حكم المباراة دقيقة واحدة وقتا محتسبا بدلا من الضائع، لم يتمكن الأهلي خلالها من تسجيل هدف التعادل أو تشكيل أي خطورة على مرمى الرجاء.

رصدت عدسات مباراة الأهلي والرجاء في السوبر الإفريقي،  مشادة كلامية بين الحكم الرابع ورامي ربيعة مدافع الأهلي في الدقيقة 55 من عمر المباراة بسبب مبالغة لاعبي الرجاء في إهدار الوقت.

تغاضى حكم المباراة عن احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي في الدقيقة 71 بعد لمس أحد لاعبي فريق الرجاء الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف الأول وإدراك التعادل أمام الرجاء..

في الدقيقة 90 كالعادة استطاع الأهلي أن ينتزع آهات الجماهير ويسجل هدفا من أجمل ما يكون عن طريق طاهر محمد طاهر.

وبهذا التعادل انتقل الفريقان إلى ركلات المعاناة الترجيحية لحسم لقب السوبر الإفريقي .

ركلات الجزاء

الأهلي

علي معلول يسجل

بدر بانون يسجل

بيرسي تاو يسجل

أحمد عبدالقادر يسجل

طاهر محمد طاهر يسجل

أكرم توفيق يسجل

 

الرجاء المغربي

محسن متولي يسجل

زكريا الوردي يسجل

حدودي يسجل

بن حليب يسجل

محسن متولي يسجل

عبد الإله مدكور أهدر ركلة الجزاء 

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أيمن أشرف - حمدي فتحي - بدر بانون.
خط الوسط: علي معلول - أليو ديانج - عمرو السولية - أكرم توفيق.
خط الهجوم: حسين الشحات - محمد مجدي "أفشة" - بيرسي تاو.

وجاء تشكيل الرجاء كالتالي:
في حراسة المرمى: أنس الزنيتى. 
الدفاع: حركاس - هدهودى - مدكور - جبيرا. 
الوسط: الوردى - فابريس نجوما - عبد الإله الحافيظى. 
الهجوم: محسن متولى - محمود بنحليب - حميد أحداد.

الأهلى موسيمانى الزمالك ابطال افريقيا النادي الأهلي طاهر محمد طاهر

ترشيحاتنا

لو رخصة عربيتك ضاعت.. اطلب بدل فاقد وانت فى مكانك| خدمات

الإسكان: 400 محطة صرف صحي تعمل في مصر حاليا

ليس أليفا.. فيل يطيح بشاب في حديقة حيوان

سوق المستعمل.. سعر سكودا رابيد موديل 2015 | صور

في حضور الخطيب.. رئيسا الفيفا والكاف يسلمان الشناوي كأس السوبر الإفريقي |شاهد

إصابة حنان ترك وأسرتها بـ فيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

لاستمرار هطول الأمطار .. تعطيل الدراسة بالإسكندرية غدًا

السيسي : لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

محافظة القاهرة ترفع درجة الاستعداد تحسبا لسقوط الأمطار.. شاهد

إزاى مش بتشتغل؟.. الرئيس السيسي: شركة خاصة اشتغلت بـ 75 مليار جنيه فى 7سنين

حقيقة تأجيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي

الجوازة الأولى ولا التانية .. أول توضيح من المصيلحي بشأن محددات إصدار بطاقات التموين الجديدة .. فيديو

إلى ركلات الجزاء.. الأهلي يتعادل مع الرجاء في الوقت الأصلي بالسوبر الإفريقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير السياحة والآثار يلتقى بأعضاء الدورة الـ 46 للتمثيل الدبلوماسى للملحقين العسكريين

تامر حسني يحيي حفل زفاف ابنة ماجد المصري بحضور نجوم الفن

سيادة النائب.. كيف توفي شرير السينما المصرية محمود المليجي ودور المرأة الحديدية في حياته؟

أزمات نقيب الموسيقيين.. كيف واجه هاني شاكر اتهامات عبدة الشيطان ومطربي المهرجانات؟

فيديو

ألماظ وذهب وفلوس.. سرقة 7 نجوم خلال عام 2021 (فيديو)

فيديو جراف.. لورديانا تعود إلى المنزل بعد شفائها .. تفاصيل

الفن حلال ولا حرام؟! .. القصة الكاملة لاعتزال الفنان أدهم نابلسي

شاهد.. حفل زفاف ابنة ماجد المصري وظهور لافت لـ خالد يوسف وميرهان حسين

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ