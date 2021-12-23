أسعار الذهب اليوم الخميس 23- 12- 2021

شهدت أسعار الذهب فى أسواق الصاغة المحلية، استقرارا على ارتفاع ختام تعاملات الأمس الذي سجل نحو 4 جنهيات، ليسجل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر نحو 788 جنيها، وفقاً لموقع إيجيبت جولد برايس توداي المتخصص في أسعار الذعب في مصر.

وبحسب الموقع، سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 675 جنيها، بعد الإرتفاع ثلاث جنيهات أمس، وسجل الجرام عيار 24 نحو 901 جنيها، أرتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 6,304 جنيها.

وفى الأسواق العالمية، سجلت أسعار المعدن الأصفر تراجعاً، بختام تعاملات أمس الأربعاء، إذ ظل المعدن عالقا في نطاق تداول ضيق مع توجه المستثمرين إلى عطلات نهاية العام، وسط تحسن مطرد في الرغبة في المخاطرة لمواجهة الطلب على الملاذ الآمن الذي يحركه المتحور أوميكرون سريع الانتشار، وفقا لـ «رويترز».

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1786.58 دولار للأوقية، وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1786.60 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% إلى 96.585 بعد يومين من الخسائر، مما ضغط على الذهب بجعله أغلى بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

قال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في إس بى آى مانجمنت، إنه على الرغم من زيادة المخاوف بشأن المتحور أوميكرون، فإن عدم وجود أعراض مؤلمة بشكل صريح يوفر بعض الراحة وهو سبب للتوجه نحو الأصول الأكثر مخاطرة.

وعلى الرغم من ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19، ارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية على نطاق واسع اليوم الأربعاء نتيجة زيادة الرغبة في المخاطرة لدى المستثمرين العالميين مع اقتراب نهاية العام.

وأظهر التحليل الفني أن السعر الفوري للذهب قد يعيد اختبار مستوى الدعم عند 1،785 دولارًا للأوقية ، مع وجود فرصة جيدة للاختراق ما دون هذا المستوى والانخفاض نحو النطاق الذي يتراوح بين 1،773 دولار و 1778 دولار.

وعلى صعيد المعادن الثمينة الأخرى، تراجعت الفضة 0.1 % إلى 22.48 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.5 % إلى 930.13 دولار، وارتفع البلاديوم 0.5 % إلى 1801.25 دولار.