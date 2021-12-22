تريزيجيه يهنئ النادي الأهلي على التتويج بالسوبر الأفريقي

حرص محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر الأول والمحترف فى صفوف أستون فيلا الإنجليزي، على تهنئة الأهلى بالتتويج بلقب السوبر الإفريقي، بعد الفوز على الرجاء المغربى بركلات الترجيج.

وكتب تريزيجيه عبر صفحته الرسمية “تويتر”: "ألف ألف مبروك النادي الأهلي وجمهوره العظيم الفوز بالسوبر ودائما مشرفنا".

قاد الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، الكتيبة الحمراء بالتتويج بالسوبر الإفريقي للمرة الثانية على التوالي، وذلك بالفوز بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي مع الرجاء البيضاوي فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أحمد بن علي المونديالي .

ويستعرض صدى البلد بطولات بيتسو موسيمانى مع النادي الأهلي :

1- دوري أبطال أفريقيا مرتين ، امام الزمالك عام 2020 وكايزرتشيفز عام 2021 .

2- السوبر الإفريقي مرتين ، امام نهضة بركان عام 2020 ، والرجاء البيضاوي .

3- كأس مصر مرة وحيدة .

4- الدوري المصري مرة وحيدة .

5- برونزية كأس العالم للأندية .

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة لبعثة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وجميع اللاعبين، والجهاز الفني بمناسبة الفوز بلقب كأس السوبر الإفريقي بعد التغلب علي فريق نادي الرجاء المغربي بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بإستاد أحمد بن علي بمنطقة الريان بدولة قطر.



وأثنى الوزير علي أداء لاعبي النادي الأهلي والروح العالية لهم طوال المباراة وقدرتهم علي العودة بنتيجة المباراة في أخر الشوط الثاني بهدف التعادل والوصول إلي ركلات الجزاء والفوز بالمباراة ليضيف بطولة جديدة لتاريخه وللرياضة المصرية في كرة القدم علي مستوي بطولات القارة الإفريقية.

ولفت وزير الرياضة إلي مؤازرة جميع الفرق الرياضية المشاركة في مختلف البطولات القارية والدولية وحثهم علي الفوز بألقابها ، وتقديم أداء مشرف يعكس تطور الرياضة المصرية التي تلقي كل الدعم من القيادة السياسية، وتشهد انجازات عديدة علي مستوي جميع الألعاب في مختلف المحافل.

وبهذا الفوز يحقق النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه عقب الفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح بنتيجة ٦-٥ بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.